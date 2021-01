Can Yaman, infastidito dalle molte critiche piovutegli addosso dopo le foto insieme a Diletta Leotta, ha risposto piccato alle sue fans

Continua a gonfie vele la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta. La notizia di un flirt tra i due, culminato con cinque giorni di passione insieme in un hotel di Roma, non smette di destare interesse e in ogni momento la relazione si arricchisce di nuovi, interessanti particolari.

Stare sempre sulla bocca di tutti, però, ha anche i suoi risvolti negativi. Ne sa qualcosa l’attore turco che, dopo esser stato paparazzato dalla rivista “Chi” in compagnia della Leotta e in atteggiamenti intimi, è stato letteralmente preso d’assalto dalle sue fans.

Can Yaman e l’ira delle sue ammiratrici

Le ammiratrici del nuovo interprete di Sandokan, infatti, non hanno affatto preso bene l’indiscrezione sulla sua nuova fiamma. E lo hanno riempito di messaggi decisamente poco carini su tutti i social. E’ per questo che Can Yaman ha deciso di sospendere temporaneamente il suo account Twitter e ha poi bloccato i commenti su Instagram.

Prima di lasciare il social l’attore ha però lasciato un post davvero eloquente che punta a mettere a tacere i messaggi delle sue fans ed in parte conferma anche la sua relazione con la conduttrice di DAZN. “Fatti miei, punto”, ha scritto Can, aggiungendo una emoticon con il dito che zittisce tutti.

E intanto Diletta lo saluta via radio…

Anche la Leotta ha avuto il suo bel da fare nel difendersi dai vari messaggi non proprio piacevoli ricevuti sui social. Durante il programma di Radio 105 “Take Away” il conduttore Daniele Battaglia ha ironizzato un po’ sulla vicenda, chiedendo a Diletta se volesse vederlo ballare sulle note di alcuni brani turchi.

Lei inizialmente ha risposto di no, ma poi stando al gioco quando la musica è partita in sottofondo ha esclamato: “Lo salutiamo Can? Ci Sta ascoltando!”. La vicenda, siamo sicuri, si arricchirà di nuovi dettagli nei prossimi giorni.