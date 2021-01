Il nuovo aggiornamento di Instagram porterà ad un nuovo cambiamento per quel che riguarda like e visualizzazioni. Le novità

Grosse novità in arrivo per tutti coloro che utilizzano Instagram. Il celebre social network dedicato alle foto continua a riscuotere successo in tutto il mondo e gli sviluppatori del gruppo legato a Facebook non perdono occasione per introdurre nuovi aggiornamenti.

Questa volta i cambiamenti riguardano il mondo dei like e delle visualizzazioni, che soprattutto per gli influencers e le aziende presenti sul social sono come oro colato. Per questo motivo già in passato i proprietari avevano deciso di rimuovere la possibilità di vedere i like.

Instagram, infatti, era diventato troppo “like dipendente”. Gli utenti, ormai, avevano abbandonato ogni vena artistica puntando solamente a ricevere più apprezzamenti possibili per fare poi in modo di potersi proporre con più forza nei confronti degli inserzionisti e strappare un compenso maggiore per promuovere un prodotto.

Non tutti avevano gradito la scelta, ed è proprio in questa direzione che si stanno muovendo gli sviluppatori pronti ad introdurre di nuovo la possibilità di visualizzare i like con il prossimo aggiornamento.

Instagram, saranno gli utenti a scegliere se visualizzare i like

Dunque con la nuova versione del social non ci sarà più un’imposizione, ma la scelta dipenderà da ognuno di noi. Questo almeno secondo quanto ha fatto trapelare su Twitter Alessandro Paluzzi.

#Instagram is working on an option to hide the like count in a post 👀 pic.twitter.com/0Bd6Mhc6YB — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 14, 2021

Come potete vedere chiaramente dalle foto, con il nuovo aggiornamento saremo noi a selezionare se visualizzare o meno i like. La stessa cosa varrà per il contatore delle visualizzazioni del nostro post.

Non ci sono ancora date confermate per il nuovo aggiornamento, ma le immagini trapelate in rete fanno capire come Instagram stia lavorando in questa direzione. Non ci resta che attendere.