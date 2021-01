In una casa di riposo per anziani prossima alla Capitale gli infermieri hanno trovato i corpi senza vita di cinque persone

Una tragedia vera e propria è avvenuta in una casa di riposo per anziani a Lanuvio, comune nei pressi di Roma. All’interno della struttura sono morte infatti 5 persone, mentre altri 7 sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e versano in gravi condizioni.

Il fattaccio è stato scoperto stamattina da alcuni addetti alla struttura che, arrivando nel proprio posto di lavoro, si sono trovati davanti ad una scena terrificante. Giacevano a terra, prive di sensi, tutte e dodici le persone citate nel paragrafo precedente. Tra di loro 10 erano ospiti della casa e altri 2 erano invece operatori sanitari.

Sul luogo della tragedia si trovano al momento Carabinieri, operatori del 118 e vigili del fuoco. Si stanno svolgendo le indagini per stabilire la causa della morte dei 5 ospiti, ma l’ipotesi più realistica è che si tratti di intossicazione da monossido di carbonio.

Casa di riposo per anziani, tanti morti durante la pandemia

Se in questo caso si tratta di una vera e propria tragedia con cause e modalità ancora tutte da accertare, quello che è sicuro è che negli ultimi mesi, a causa della pandemia, le case di riposo non sono più da ritenere delle isole felici.

Secondo un recente studio pubblicato dal Ministero della Salute, all’interno delle RSA ci sarebbero stati un terzo di morti in più nel recente periodo. E questo sembra che non sia dovuto soltanto al virus in se per se. A quanto pare, infatti, anche il distanziamento e la possibilità sempre più ristretta di ricevere visite di parenti e amici hanno influito su questo bruttissimo dato.

In poche parole, tanti anziani stanno morendo anche di solitudine. Anche per questo motivo le strutture ultimamente hanno modificato i propri regolamenti per permettere una maggiore interazione dei propri ospiti, sempre ovviamente rispettando i dovuti accorgimenti.