Volevamo vederla tutti la prima foto della coppia vero? Quella ufficiale, sui social, quella che attendevamo da un bel po’ noi fan della coppia più discussa del momento.

Una coppia tutto un fuoco secondo le varie indiscrezioni pubblicate in questo periodo. Stiamo parlando infondo della coppia più chiacchierata e che ha inaugurato questo 2021 con il botto. Va sottolineato che nessuno si aspettava potesse sbocciare questo amore.

Come abbiamo avuto modo di comprendere la bellissima Diletta Leotta, conduttrice e volto di Dazn, e l’affascinante attore turco Can Yaman sono usciti oggi allo scoperto sui social. Un amore passionale il loro, ma che non era mai del tutto stato pubblicato. Nell’era dei social tutti si aspettano qualcosa del genere no?

Vediamo assieme questa foto ufficiale tanto attesa. Chissà cosa ne penserete.

Can Yaman e Diletta Leotta: la loro prima foto assieme sui social

Da come possiamo vede è stato proprio lui, infatti, a postare la prima foto insieme a Diletta sui social. La bellissima conduttrice radiofonica e volto della televisione non ha invece ancora messo alcuna immagine di lui sul suo account social, forse mossa in un silenzio di intimità che durerà ancora a lungo.

“Coppia pericolosa“ si legge nella didascalia dello scatto che li ritrae dopo aver tirato a un bersaglio con una pistola, con tanto di cuffie rosse anti rumore per entrambi, bisogna dire bellissimi anche con le cuffiette in testa. Una coppia che scoppia insomma.

Ovviamente l’attenzione dei follower dei due è concentrata sulla parola “coppia“. Normalmente nessuno avrebbe fatto molto caso alla parola utilizzata, ma in questo caso è evidente che il pubblico necessariamente doveva soffermarvisi.

La coppia sembra più affiatata che mai anche se i pettegolezzi su di loro non si susseguono tantissimi. D’altronde anche il fatto che il bellissimo attore turco ha disattivato il suo account Twitter per i troppi commenti dei fan la dice tutta su quanto in questo periodo siano infastiditi dai troppi riflettori puntati su di loro.

Quella mostrata di seguito è proprio la prima foto dei due postata sui social. Il bellissimo attore turco ha deciso di postarla ricevendo anche il like della sua amata. Quest’ultima però non ha ancora postato nulla sul suo account Instagram. Siamo in attesa di una foto anche da parte sua? Staremo a vedere cosa farà la bella conduttrice.