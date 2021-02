Raluca Rebedea ha deciso di raccontare la sua verità sul proprio marito Walter Zenga per difenderlo dalle accuse contro di lui. Una difesa a spada tratta.

Nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Andrea e Walter Zenga descritto come a dir poco freddo, distaccato e turbolento. Andrea Zenga infatti molte volte si è espresso sul proprio padre, utilizzando sempre tatto ma comunque facendo delle pesanti riflessioni sul suo papà.

L’ultimo incontro tra i due risaliva addirittura al matrimonio dell’altro figlio, Jacopo, che si è celebrato non pochi mesi fa. In quell’occasione Andrea ha dichiarato di aver solamente salutato il proprio padre tramite un cenno che di certo non ci si aspetta fra padre e figlio. Il tutto durante uno dei consueti appuntamenti con la casa più spiata d’Italia.

Poi è giunto il tanto atteso incontro\confronto fra i due al Grande Fratello Vip dove il tutto si è risolto con un nulla di fatto portando anche alle lacrime lo stesso Andrea Zenga. Insomma, il tutto non è andato a gonfie vele e successivamente il leggendario calciatore, Walter Zenga, è stato accusato da più parti di non essere andato dal figlio col cuore ma solo per evitare ulteriori bufere.

In questo scontro intra familiare si è esposta anche la moglie di Walter Zenga, Raluca Rebedea, che non le ha di certo mandate a dire per difendere il proprio uomo.

Raluca Rebedea ribadisce che Walter Zenga è un uomo d’oro ed attento alla propria famiglia

Walter Zenga è stato il centro del dibattito e delle polemiche di questi giorni. Addirittura avrebbe ricevuto anche delle minacce di morte.

Secondo quanto emerge dall’intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo la travel blogger di origini rumene ha infatti prontamente difeso il proprio marito Walter in modo netto: “Lui non è il pessimo padre che hanno descritto. Con i nostri due bimbi è sempre stato presente, tenero e premuroso”.

Raluca ha infatti raccontato la propria versione, la quale differisce non poco rispetto a quella dichiarata dai due figli di Walter Zenga. Secondo la bellissima madre dei due bambini più piccoli del leggendario calciatore, l’ex portiere avrebbe sempre cercato di mantenere un ottimo rapporto con Andrea Zenga ed il fratello Nicolò, che abbiamo visto la volta scorsa assieme al fratello nella casa.

Walter Zenga avrebbe infatti cercato, secondo quanto lei dichiara, di stargli il più vicino possibile mentre spesse volte erano i suoi inviti quelli che venivano rifiutati dai due ragazzi. Secondo la bellissima donna anche se vivevano in Serbia, in Turchia oppure a Dubai la coppia avrebbe sempre cercato di coinvolgerli ma “trovava di fronte a sé un muro di silenzio”.

Ai microfoni della rivista del direttore Riccardo Signoretti, la moglie di Walter Zenga avrebbe anche dichiarato che Nicolò Zenga sarebbe andato a trovarli, mentre Andrea non si sarebbe mai presentato a nessun incontro. La donna ha anche sottolineato quanto le porte a loro due siano sempre aperte.

Infine Raluca Rebedea ha anche sottolineato quanto il nome del marito sia stato strumentalizzato e usato come trampolino di lancio per ottenere in un certo qual modo notorietà. “Capisco che per chi non vive insieme a noi è difficile avere il quadro reale della bella famiglia che siamo” avrebbe dichiarato in conclusione. A quanto pare il capitolo Zenga sembra ancora non essersi concluso.