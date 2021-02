Andrea Zenga porta sulle proprie spalle una conseguenza di anni ed anni di sofferenze. Dopo l’incontro con il suo papà arriva il momento del fratello Nicolò.

L’incontro che è avvenuto giusto durante lo scorso appuntamento con il programma condotto da Alfonso Signorini è stato un confronto (fra lui ed il padre, Walter Zenga) molto sentito e molto emozionante. Andrea Zenga sin da quel momento sembra non aver visto nel modo migliore possibile quanto detto dal suo papà.

Molti parlano di passi fatti in avanti fra i due, di tentativi di ricucire la relazione padre e figlio, anche se le dichiarazioni di ieri di Walter Zenga a Live non è la d’Urso di certo non aiuteranno i due a ricostruire il loro rapporto dalle ceneri di ciò che è stato.

Questa sera il giovane ragazzo incontra il suo tanto amato fratello Nicolò. I due hanno un legame molto speciale e ciò che si sono detti hanno permesso a tutti noi di tornare ad emozionarci. Le lacrime di Andrea Zenga alla vista del fratello sono toccanti.

Nicolò Zenga al Grande Fratello Vip si ricongiunge con il proprio fratello

“Tu sei qui per divertirti, non preoccuparti né di me, né di mamma. Ci pensiamo noi a quello che c’è fuori. Stai sereno, ci rendi tutti fieri” dichiara il simpatico ragazzo entrato in casa per parlare delle proprie emozioni assieme al proprio fratello Andrea Zenga.

I due più volte hanno ripetuto di “essere una cosa sola“. Nicolò ha detto delle parole molto importanti ricordando al fratello di essere uniti più che mai, che il suo orgoglio nei confronti del fratello è indescrivibile. Queste parole hanno colpito il cuore del fratello che è scoppiato a piangere.

Nicolò, bisogna dire, dal canto suo non si aspettava assolutamente di poter vedere il proprio padre, Walter Zenga, all’interno della casa del GF VIP per parlare con Andrea. Il giovane uomo ha apprezzato lo slancio del padre, ma ha anche dichiarato che avrebbe apprezzato nel padre un atteggiamento molto diverso.

Il ragazzo ha anche sottolineato che la mamma dei due li ha sempre lasciati liberi di agire ed appoggio quando serviva, senza alcun giudizio di troppo. Bisogna dire che queste dichiarazioni fanno discutere assieme a quelle che ha rilasciato Walter ieri a Live non è la d’Urso.

La storia sembra non essersi ancora conclusa, una questione di famiglia a dir poco delicata e che ha scatenato molte reazioni sul web, soprattutto visto il modo in cui Nicolò si era espresso nei confronti di quanto accaduto. Il tutto riportato di seguito.

Rivedendo a mente fredda il confronto di ieri… vorrei dire che il primo cellulare è uscito nel 73.. e quelli funzionano anche a Dubai, Madrid, America, Siria ecc ecc #gfvip #andreazenga #zenga — Nicolò Zenga (@ZengaNicolo) January 30, 2021