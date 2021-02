Quali sono i segni che amano di più fare l’amore fra tutti quelli dello zodiaco? Scopriamo insieme le prime quattro posizioni della classifica

Ti sei mai chiesto se il tuo segno dello zodiaco può darti qualche indicazione rispetto a… quello che ti piace fare sotto le lenzuola?

La posizione delle stelle può dirci molto riguardo i nostri comportamenti ed i nostri atteggiamenti.

Scopriamo insieme che cosa hanno da dire i pianeti e lo zodiaco riguardo il nostro entusiasmo sotto le lenzuola: ecco quali sono i segni che hanno più voglia di fare l’amore!

Segni che amano fare l’amore: ecco quali sono

Ti abbiamo già detto quale sia la classifica dei segni più sensuali del 2021ed anche quali sono i segni più bravi sotto le lenzuola, certo.

Hai mai voluto sapere, però, quali sono i segni che proprio non possono fare a meno di fare l’amore?

Questa è la classifica dei primi quattro segni che amano darsi da fare sotto le coperte: scopri se ci sei tu o se c’è il tuo partner o la tua cotta!

Bilancia: quarto posto

Teneri, curiosi, decisi a legarti a loro in ogni maniera. I nati sotto il segno della Bilancia sanno che l’amore fisico è quanto di meglio ci sia e non hanno paura di mostrare il loro desiderio!

Se sei riuscito a stuzzicare la loro sessualità, sappi che una Bilancia difficilmente spezzerà l’incantesimo che ha deciso di creare con te sotto le coperte.

Curiosi ed intraprendenti, sempre pronti a giocare e non prendersi mai sul serio, i nati sotto questo segno mostrano un altro lato del loro carattere tra le lenzuola che li rende veramente irresistibili.

Invece di “fingere” esperienza, la Bilancia sorprende per il suo candore sotto le lenzuola: insomma, non riuscirai a staccarti da loro (e loro, in ogni caso, non si vogliono staccare da te!).

Toro: terzo posto

Quante persone conosci nate sotto il segno del Toro? Anche se non sembra da una prima impressione, dobbiamo dirti la verità: la loro vita intima è davvero selvaggia!

Il Toro è un segno veramente sensuale, che ama fare l’amore e, davvero, non farebbe proprio nient’altro!

Il suo partner rimane sempre stupito dall’entusiasmo che questo segno mostra sotto le lenzuola. Il Toro, infatti, adora esplorare ed usa un approccio decisamente “conoscitivo” quando si parla di rapporti intimi.

Sempre attento a provare tutte le novità, ad accendere la passione praticando spesso e volentieri una “routine” intima veramente fitta!

Con loro non c’è rischio di annoiarsi: sono veramente tra i segni che amano di più fare l’amore!

Acquario: secondo posto

Non esiste un segno più libero e disinibito dell’Acquario!

Questo segno che, generalmente, fa una vita piuttosto inquadrata e precisa, che ha tutto sotto controllo e che vuole sempre avere la situazione chiara è, in realtà, un vero e proprio ribelle sotto le coperte!

In nati sotto il segno dell’Acquario passerebbero la giornata senza vestiti addosso, pronti per fare l’amore ad ogni secondo. Il contatto fisico è qualcosa che desiderano e vorrebbero lasciarsi andare alla passione senza pensare troppo.

Insomma, il loro carattere, non appena si infilano sotto le lenzuola, si ribalta completamente e passano da seri analizzatori e averi e propri amanti dei piaceri intimi!

Capricorno: uno dei segni che ama di più fare l’amore

Il Capricorno si guadagna il primo posto nella classifica dei segni zodiacali che, più di tutti, amano fare l’amore.

I nati sotto il segno del Capricorno, infatti, hanno una mente viva e concreta che si interessa di tutto: quindi anche di darsi da fare sotto le lenzuola!

Per questo motivo, quindi, adorano sperimentare e sono sempre alla ricerca di nuove, entusiasmanti, esperienze. Per loro i rapporti intimi sono una vera e propria esperienza da riscoprire ogni volta!

Un nato sotto il segno del Capricorno sarà sempre entusiasta di venire a letto con voi, anzi! Per lui non esiste la noia e sotto le lenzuola è sempre pronto a darsi da fare.

Insomma, se il tuo partner è Capricorno possiamo dire che hai fatto un vero e proprio affare!

Dovrai solo darti da fare a tenerlo occupato…