Con i precedenti che si sono creati ed il valore che quelle parole hanno era purtroppo necessario che la decisione calasse su di lei inevitabilmente.

Di squalifiche, lo sappiamo, ne è stato pieno questo GF VIP. E stasera purtroppo è giunto il momento per delle conseguenze inevitabili su di lei. La donna in pochissimo tempo si è resa protagonista di questo spiacevole incidente di percorso che l’ha resa centro di davvero molte polemiche. In questo caso la decisione è calata sulla casa del GF VIP in modo inevitabile e definitivo. Dobbiamo dire però che la decisione presa dalla produzione e da Alfonso signorini è stata inaspettata e si parla di una delle poche volte nella storia del GF VIP in cui si è agito in questo modo.

Le conseguenze delle dichiarazioni di Alda d’Eusanio: Alfonso Signorini comunica alla casa la decisione

Purtroppo la decisione era necessaria dopo quanto da lei dichiarato qualche ora fa. Durante il consueto appuntamento settimanale con la trasmissione di successo del Grande Fratello Vip, Alda d’Eusanio ha dovuto fare i conti con la realtà di quanto detto. “A proposito della tua autonomia verbale e linguistica, ti chiamo in confessionale di nuovo” dichiara Alfonso utilizzando anche un certo tatto per evitare di mostrarsi nei confronti della donna ormai settantenne troppo freddo o poco attento alle parole. Quanto accaduto ha portato conseguenze che purtroppo erano inevitabili. Così come è accaduto per Fausto Leali all’inizio del programma che è stato squalificato senza riuscire nemmeno a cantare una delle sue tanto amate canzoni ed anche per Stefano Bettarini, Filippo Nardi ed il giovanissimo Denis Dosio stasera è accaduto per Alda D’Eusanio.

La donna tutto pepe durante una cena assieme agli altri ragazzi della casa ha avuto modo di pronunciare una parola assolutamente infelice e di cui lei stessa si è pentita una volta aver ricordato l’errore fatto assieme al conduttore Alfonso Signorini. Alda d’Eusanio incalzata dal conduttore per il suo errore ha detto in primis “sono state le famiglie cattoliche?” salvo poi chiedere fortemente scusa per quanto da lei detto e per l’errore nel pronunciare quella parola al posto di un’altra. La splendida donna al posto di utilizzare termini di gran lunga migliore ha usato la parola con la “N” che non va di certo riportata. “Da persona di colore bianco chiedo perdono per tutto quello che le persone della razza bianca hanno fatto a quelle di colore nero” dichiara Alda d’Eusanio. Per queste ragioni Alfonso ha deciso di affidare al pubblico la decisione di squalificare o meno al pubblico del Grande Fratello Vip.

Live verremo a sapere il risultato del televoto. Alda d’Eusanio sarà squalificata dal pubblico o sarà salvata?

Il conduttore affida al televoto la squalifica di Alda d’Eusanio: il verdetto definitivo

Bisogna specificare che l’applicazione del GF VIP ha avuto molteplici problemi tecnici ma alla fine il televoto ha dato il risultato definitivo: Alda d’Eusanio non è stata squalificata e rimarrà all’interno della casa.

La splendida donna nella piena consapevolezza del gravissimo errore fatto ha chiesto scusa nel modo più umile a tutte le persone che si sono sentite ferite da quanto è accaduto. Sembra aver compreso nettamente il dolore arrecato ed è fortemente amareggiata per l’errore commesso.