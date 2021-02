Che cosa sappiamo di lui? E soprattutto abbiamo bene a mente di chi stiamo parlando? E’ un famosissimo ex calciatore dell’Inter ora dirigente sportivo.

Sono tantissimi i calciatori che hanno fatto parte della nostra storia e che magari ricordiamo con orgoglio ed emozione per le loro prestazioni calcistiche. Certo non stiamo parlando di Maradona, la leggenda del calcio a cui Napoli ha dedicato ogni omaggio dopo la sua dipartita. Il calciatore di cui parliamo è anche lui molto conosciuto dal pubblico amante del calcio ed ultimamente si è parlato molto di lui anche per la bellissima donna che è ora al suo fianco e che mostra di essere perdutamente innamorata di lui anche sui social.

Chi è questo calciatore misterioso? Un difensore impeccabile dell’Inter, del Torino ed anche del Livorno

Nome : Fabio Galante

: Fabio Galante Segno Zodiacale : Scorpione

: Scorpione Età : 47

: 47 Data di nascita : 20 Novembre 1973

: 20 Novembre 1973 Luogo di nascita : Montecatini Terme

: Montecatini Terme Professione : calciatore, dirigente sportivo ed allenatore di calcio

: calciatore, dirigente sportivo ed allenatore di calcio Altezza : non ancora disponibile

: non ancora disponibile Peso : non ancora disponibile

: non ancora disponibile Tatuaggi : nessuno visibile

: nessuno visibile Followers su Instagram : 14.5 mila

: 14.5 mila Curiosità: Nell’estate 1996 venne acquistato dall’Inter con cui vinse anche una Coppa UEFA. Nell’agosto 1998, durante un periodo di presenza dei nerazzurri a Napoli, il calciatore si rese protagonista di un controverso episodio molto chiacchierato. Qualcuno infatti aveva lanciato un gavettone dalla finestra dell’hotel dove pernottavano i calciatori, lo stesso calciatore sfondò il parabrezza di un’automobile, le cui schegge ferirono lievemente i passeggeri. Del fatto furono inizialmente incolpati Pirlo e Ventola, prima che il difensore ammettesse la propria responsabilità. Era infatti proprio lui il colpevole della vicenda.

Ebbene si stiamo parlando proprio di lui, di Fabio Galante. Ex calciatore difensore dell’Inter, del Livorno e del Torino. L’ex calciatore sta vivendo una splendida storia d’amore in questo periodo con la bellissima Francesca Falomo, splendida modella e private banker dallo sguardo penetrante ed affascinante.

Fabio Galante non ha mai voluto però parlare della propria vita privata ed infatti si sa poco su di lui e non sono tantissime le informazioni disponibili. I due furono paparazzati nell’estate del 2016 ad Ibiza dove trascorrevano le loro vacanze assieme. Bisogna dire inoltre che il calciatore è rimasto bellissimo come un tempo e le sue doti nel mondo del calcio sono state riservate nel mondo della dirigenza sportiva e poi come anche allenatore.

Ed a voi le doti di questo calciatore sono mancate? Lo avete visto ai Soliti Ignoti, il programma condotto da Amadeus?