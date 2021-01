Giorni intensi al GF VIP e tanti grattacapi per Signorini. L’esperienza di Alda D’Eusanio potrebbe essere già al termine nella casa. A meno di 24 ore dal suo ingresso rischia l’espulsione come il già finalista Andrea Zalletta. Ecco i motivi

Giorni intensi nella casa del Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 dopo aver abbattuto qualsiasi record di durata è entrato nella sua fase finale. L’ultima concorrente entrata nel corso della scorsa puntata è stata la giornalista ed opinionista Tv, Alda D’Eusanio. L’ingresso e stato accolto da tutti i ‘vipponi‘ con grande gioia, in particolare da Samantha De Grenet e da Tommaso Zorzi. Purtroppo molto probabilmente la D’Eusanio non avrà neanche la possibilità di disfare i bagagli che sarà costretta ad abbandonare il programma. La minaccia di squalifica diventa di nuovo un fattore determinante per questa edizione del Grande Fratello e sta per colpire anche la bellissima giornalista rea di aver pronunciato una frase razzista.

Durante la cena, la sua prima con i nuovi compagni di avventura, Alda ha commesso un errore che è costato il programma gia ad alti illustri predecessori. Scherzando con i ragazzi ha detto “Perchè tu vedi ne**i da queste parti?“. La frase ha fatto scendere il gelo ed il silenzio che ne è seguito rotto solo dal tempestivo intervento di Tommy che, per sdrammatizzare l’accaduto, ha detto: “Vabbè ragazzi andiamo avanti“. La sensazione è stata subito quella di aver combinato ‘la frittata‘, anche da parte della esperta, dall’alto dei suoi 72 anni, Alda D’Eusanio. Cosa fara’ il GF VIP, continuerà con la sua linea intransigente che ha portato alla squalifica Fausto Leali, e Stefano Bettarini o chiuderà un occhio anzi in questo caso L’OCCHIO.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: “Alda D’Eusanio, il retroscena commovente sulla morte del marito “

GF VIP, Andrea Zalletta rischia la squalifica. Tutta colpa di Alba

Le gatte da pelare per Signorini non sono finite qui. La probabile mannaia della squalifica potrebbe colpite anche un altro concorrente (e che concorrente!!) del GF VIP. Su i vai social gli utenti appassionati al reality sono scatenati . In tantissimi chiedono infatti l’eliminazione per Andrea Zalletta reo di aver avuto contatti con una persona all’esterno della casa. A confessarlo è stato proprio Zalletta che, confidandosi con i suoi compagni ha detto: “Ragazzi fuori ho incontrato Alba (Parietti) e mi ha detto tante cose belle“. Peccato che i contatti con l’esterno sono vietati e questo è un pilastro del format. Come ne usciranno ora? In quanti arriveranno alla finale fissata per il 1 Marzo?