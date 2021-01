La nota dj scozzese Sophie è morta a causa di un incidente mentre si trovava ad Atene: l’annuncio arriva dalla sua casa discografica.

Lutto nel mondo della musica: la nota dj e produttrice di musica elettronica, Sophie, è morta a soli 34 anni. L’annuncio è arrivato dalla sua casa discografica, la Transgressive, con una nota. L’artista era molto quotata nell’ambiente musicale internazionale, considerata un vero e proprio genio della musica britannica. Un astro nascente.

Debuttò nel 2009, collaborando con molti brani di successo e musiche per diversi spot pubblicitari. Tra le sue canzoni più famose c’è “Bitch I’m” di Madonna. Secondo quanto annunciato dalla casa discografica, la donna è caduta dal tetto della sua casa di Atene, dove viveva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Transgressive (@transgressivehq)

Lutto nella musica, morta DJ scozzese Sophie: la causa

Sarebbe caduta nel tentativo di salire per “vedere la luna”. Sophie aveva ricevuto una nomination ai Grammy Awards nel 2019: è stata la prima transessuale ad avere questo riconoscimento. Il coming out dell’artista deceduta risale al 2017, quando pubblicò il video della sua canzone più nota, It’s Ok To Cry.

Nelle sue interviste la DJ aveva spesso parlato del suo cambiamento di sesso, affermando come l’identità di genere fosse stata cruciale per la sua crescita artistica. Dopo la sua morte, sui social si è diffusa la voce che la donna raccontava di vivere un periodo di squilibrio psicologico e difficoltà emotive.