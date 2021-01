Chi è Alda d’Eusanio? L’abbiamo vista tantissime volte nei salotti televisivi di Barbara d’Urso ed ora è pronta all’esperienza del Grande Fratello Vip.

Di commenti al vetriolo ne abbiamo visti fare molteplici volte dalla bella opinionista ora settantenne dei salotti televisivi della bellissima conduttrice partenopea Barbara d’Urso. Alda d’Eusanio è infatti una di quelle donne sempre pronte a commentare con la propria opinione facendosi forza delle proprie idee.

Una mitica opinionista sempre pronta a mettersi il mantello e stare in una delle cinque sfere per un consueto confronto a Live non è la d’Urso. Ma non la vedremo solamente nei salotti televisivi, infatti la sempre pungente Alda d’Eusanio è pronta a far compagnia all’interno della casa ai veterani del GF VIP.

Chissà se scoppieranno scintille con Maria Teresa Ruta, Stefania orlando o il beniamino del pubblico Tommaso Zorzi a cui Dayane Mello aveva dedicato frasi infelici salvo poi cambiare marcia nei giorni successivi. Alda è pronta a sovvertire gli equilibri? Vediamo in primis di chi stiamo parlando.

Alda d’Eusanio al GF VIP? Alfonso Signorini pronto a sovvertire gli equilibri?

Nome: Alda D’Eusanio

Alda D’Eusanio Età: 70 anni

70 anni Data di nascita: 14 ottobre 1950

14 ottobre 1950 Luogo di nascita: Tollo (Chieti)

Tollo (Chieti) Segno zodiacale: Bilancia

Bilancia Titolo di studio: Laurea in Sociologia

Laurea in Sociologia Professione: Scrittrice, opinionista e conduttrice televisiva

Scrittrice, opinionista e conduttrice televisiva Altezza: 163 cm

163 cm Peso: 60 kg

60 kg Followers su Instagram: 37,6 mila

37,6 mila Curiosità: per quanto riguarda la vita privata sappiamo che Alda D’Eusanio si è sposata con il saggista Gianni Statera, purtroppo il loro matrimoni termina del 1999 in seguito alla sua scomparsa. Un evento che ha provocato lei molto dolore e l’ha spinta a non curarsi più di sé.

E’ stata ospite fisso di CR4 – La Repubblica delle Donne. Proprio in occasione di quest’ultimo la bellissima donna di ben settanta anni ha rivelato di essere ricorsa alla chirurgia estetica al fine di ridursi un po’ il seno.

Durante il corso della sua carriera ha collaborato con molte testate giornalistiche, scrivendo anche saggi per sensibilizzare le persone sulle problematiche dei nostri tempi, spaziando su tematiche di stampo anche fortemente sociologico visto il suo percorso di studi e professionale.

A partire dal 2019 la si è vista spesse volte come ospite fisso di Barbara D’Urso a Domenica In, Domenica Live e Pomeriggio Cinque. Nel 2019 viene poi scelta, in qualità di opinionista, anche per L’Isola dei Famosi.

Durante il corso del 2020 ed anche ora che siamo nel 2021 non sono mancate le comparsate della splendida donna all’interno dei salotti televisivi, soprattutto Live non è la d’Urso dove i suoi commenti sempre sinceri e pungenti sono molto apprezzati.

Questa volta invece Alda d’Eusanio è pronta a cimentarsi in quello che nacque come uno dei più grandi esperimenti sociologici degli ultimi tempi e che col tempo è diventato il format televisivo che appassiona più giovani in assoluto: il Grande Fratello (in questa occasione ovviamente quello VIP)

La bella conduttrice, opinionista e scrittrice è pronta a rovesciare gli equilibri all’interno della casa? Ne vedremo sicuramente delle belle!