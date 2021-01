La nuova concorrente del GF Vip, Alda D’Eusanio convive con il dolore della morte del suo marito Gianni, scomparso 21 anni fa per una malattia improvvisa

Alda D’Eusanio entra oggi nella casa del GF Vip come concorrente. La presentatrice 71enne è molto amata dal pubblico. Il suo carattere schietto e la personalità brillante inciderà sicuramente sugli equilibri della casa, e la presenza della “Alda” nella casa del Grande Fratello animerà sicuramente queste ultime settimane del reality. Eppure, nonostante il carattere estroverso e vulcanico, la vita di Alda D’Eusanio è stata toccata da vicende molto gravi e toccanti: due in particolare.

Oltre al brutto incidente del 2012, nel quale la donna fu travolta da uno scooter e finì in coma, la presentatrice convive da 21 anni con il dolore per la scomparsa improvvisa del marito Gianni, avvenuta nel 1991 a causa di una improvvisa e devastante malattia. Lo scorso anno Alda D’Eusanio raccontò la sua triste esperienza in televisione, quando festeggiò i suoi 70 anni. Gianni Statera era il marito della presentatrice, un noto sociologo e accademico, che morì il 1 maggio del 1999.

Da quel tragico giorno Alda D’Eusanio non si è mai più sposata, né ha avuto altre relazioni sentimentali. Una situazione che stupisce, visto che la presentatrice, nonostante i 71 anni è ancora oggi una donna attraente e per anni ha fatto girare la testa del pubblico maschile che la seguiva in tv.

Eppure, come ha raccontato lei stessa, nonostante la morte del marito si sente legata a lui: “E’ stata una separazione solo fisica, da lui sono sempre stata amata e sarà così per sempre. Lo sento vivo e presente, non gli consento di morire – ha spiegato di recente – il suo cuore non si è fermato. Lo farà quando si fermerà anche il mio. Lui mi ha conquistato con la sua intelligenza, e io ricambio facendogli ancora i regali”. Poi una triste chiosa: “Non conosco più la felicità, ma ricerco la serenità e me la godo”. Ad aiutare la D’Eusanio i suoi adorati animali da compagnia, su tutti il pappagallo Giorgio, che l’ha molto aiutata a riprendersi dal grave incidente del 2012.