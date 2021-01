Il leggendario Walter Zenga ha deciso di far chiarezza a Live non è la d’Urso dopo essere stato al Grande Fratello Vip per parlare con il proprio figlio Andrea.

E’ oggettivo che non ci sia molta chiarezza in tutta questa storia e che necessariamente i diretti interessati dovranno parlarne faccia a faccia una volta che il programma avrà fine per Andrea Zenga. Quest’ultimo nell’appuntamento di venerdì scorso con il GF Vip ha fatto emozionare tutti.

Walter Zenga ha deciso di prendere la parola e raccontare la propria verità a Live non è la d’Urso dove ai microfoni della bella conduttrice partenopea ha dapprima negato quanto dichiarato dal figlio Nicolò Zenga per poi invece parlare della sua ex moglie Roberta Termali. Tutta la verità a Live non è la d’Urso.

Walter Zenga a Live non è la d’Urso si scaglia contro la ex moglie Roberta Termali: “Non voglio vederla”

E’ stato un incontro molto emozionante quello avvenuto venerdì sera fra i due, un confronto che ha generato non poco dibattito. Per Walter è stato un incontro molto bello, proprio perché Andrea secondo il padre ha dimostrato una forza dentro di sé molto importante, molto bella.

La freddezza di Nicolò Zenga, l’altro dei figli di Walter Zenga, ha invece colpito maggiormente sia la bella conduttrice partenopea sia lo stesso padre del ragazzo. Bisogna però dire che le parole di Nicolò circa le affermazioni fatte in studio da Barbara d’Urso sono state quasi totalmente smentite dal papà. Nicolò aveva parlato di mancanze nei suoi confronti e nei confronti del fratello. Walter dal canto suo ha risposto che “vivendo lontano all’estero probabilmente non c’è stata una continuità”.

Walter Zenga ha però dichiarato anche di sentirsi colpevole di aver litigato per tanto tempo. La bella conduttrice partenopea ha incalzato dicendo al leggendario calciatore ora allenatore che magari essendo ogni figlio diverso dall’altro magari hanno potuto percepire le cose in modo diverso.

“Come mai non sono saltate fuori prima?” si chiede poi il campione del calcio in modo più enigmatico. “Come mai si parla sui social e sui giornali e non da vicino?” aggiunge rivolgendosi alla sua ex moglie madre dei due Zenga in questione. Walter sembra quindi non aver visto in buon modo il messaggio che questa mattina la sua ex moglie avrebbe mandato a lui. Il messaggio era un tipo di messaggio considerato dalla d’Urso come “conciliante” ma sembra che Walter “non abbia nulla da parlare dopo 24 anni“.

Il messaggio inviato, secondo il leggendario campione, era strutturato solamente in funzione di questa sera e dell’ospitata di Walter Zenga a Live non è la d’Urso. Un incontro con l’ex moglie Roberta Termali, da come il campione lascia intendere, non è possibile.

Cosa accadrà fra loro due? Walter Zenga ha tirato in ballo anche la mamma dei suoi due giovani figli. Cosa risponderà Roberta Termali?