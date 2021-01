Morte Maradona, spunta un audio drammatico: le reazioni della figlia

Morte Maradona, i media argentini hanno diffuso nelle ultime ore un un audio drammatico del dottor Luque che lo curava

Sono ancora tanti i punti da chiarire dopo la morte improvvisa di Diego Armando Maradona. Ma nelle ultime ore il suo medico personale, il neurochirurgo Leopoldo Luque, è finito nuovamente nella bufera per un audio che sta facendo il giro del web. Parole durissime, quelle pronunciate dal dottore che dovrà giustificare il su comportamento.

Sulla condotta del dottor Luque e della psichiatra Agustina Cosachov, altra specialista che seguiva il campione, sta indagando la Procura di San Isidro, Vuole sgombrare il campo da ogni sospetto su quello che i medici avrebbero potuto fare per salvare la vita di Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre 2020.E ora nell’inchiesta spuntano alcuni audio che metto o ulteriore pepe.

A diffonderli è sta il portale argentino Infobae, che spiega come facciano parte delle carte in possesso della Procura. Sono messaggi scambiati tra la Cosachov e Leopoldo Luque, ma non solo prima della morte del ‘Dies’. In particolare durante una conversazione con uno dei suoi soci, il dottor Luque anrdebbe giù pesante: “Non preoccuparti, adesso sono in autostrada. Sembra che sia morto. Posta che è morto. Devi venire a Barrio San Andrés, quello dove andiamo sempre, a Santa María de Tigre”.

Parla con estrema naturalezza, come se quanto appena successo non fosse una tragedia. Ma il peggio deve ancora arrivare. Conversando con un’altra persona spiega quello che ha saputo sulla morte: “Sì, sembra che abbia avuto un arresto cardiorespiratorio e sta per morire il ciccione. Non ho idea di cosa abbia fatto. Ora vado a vedere”.

Poi la conversazione con la Cosachov che era presente sul posto per i suoi controlli di routine. Quando lei gli dice che i medici stavano provando a rianimarlo, l’unica cosa che Luque le ha chiesto è se qualcuno fosse arrabbiato con loro. E poi “non preoccuparti. È un paziente complesso, qualunque cosa deve accadere accadrà. Saremo lì per capire quello che avverrà”.

🔴 Exclusivos de @infobae: Audios del Doctor Luque mientras en las noticias y redes se especulaba ya con la muerte de @Maradona. “SE VA A CAGAR MURIENDO EL GORDO”, los audios a los que tuvo acceso @infobae https://t.co/XunQYJGc4Q pic.twitter.com/2JCEF7wG4h — Jorge Rausch McKenna (@JorRausch) January 31, 2021

Morte Maradona, la figlia Dalma contro tutti i reponsabili chiede ancora giutizia

La prima reazione dopo la diffusione dell’audio è stata Dalma Maradona, la figlia maggiorenne di Diego. Poco fa uno sfogo su Twitter nel quale racconta di aver vomitato dopo aver ascoltato l’audio tra Luque e la Cosachov. Ma ancora una volta accusa Matías Morla. l’avvocato di suo padre nell’ultimo periodo. Era stato lui a consigliare e scegliere il dottor Luque per seguire la salute del ‘Pibe de Oro’ e adesso la figlia chiede giustizia.

Ma la posizione del dottor Luque potrebbe ulteriormente complicarsi. Infatti rischia di essere accusato per aver falsificato la firma di Maradiina per avere accesso alla storia clinica del campione mentre era ricoverato all’interno della struttura Olivos. Quel fascicolo poteva essere richiesto soltanto daldiretto interessato, ma lui non l’aveva fatto.

Fonti vicine alla Procura avrebbero confermato che quelle firme non sono state fatte da Maradona e quindi sono state falsificate. Durante le perquisizioni a casa di Luque sarebbero stati ritrovati e sottoposti a perizia tre documenti. Uno in particolare presenterebbe una serie di prove per imitare la firma del campione. Ma al momento ancora nessuna accusa è stata mossa.