Brutta caduta in pista per la sciatrice alpina Sofia Goggia: ecco che cosa succederà in vista dei campionati del mondo di Cortina.

Stava rientrando insieme alle sue altre colleghe quando, improvvisamente, la caduta.

Le condizioni di salute e l’entità dell’infortunio della famosa sciatrice alpina, però, non sono ancora state del tutto rivelate.

Ecco tutto quello che sappiamo sull’incidente appena avvenuto e cosa potrebbe significare per il futuro di Sofia.

Sofia Goggia: cosa sappiamo sul brutto infortunio

Secondo quanto riportato da SciareMag.it, Sofia Goggia ha avuto bisogno addirittura della barella per essere portata via dalla pista dove oggi, pochi minuti fa, è stata vittima di un brutto infortunio.

La sciatrice, classe 1992, stava scendendo insieme alle sue colleghe a valle.

Le atlete stavano lasciando l’hospitaliy zone di Garmisch, dove si sarebbe dovuta tenere il Super-G previsto per oggi e spostato, successivamente, a domani mattina.

Nelle sue stories di Instagram, Sofia aveva scritto che il quarto posto ricavato nei giorni scorsi l’aveva lasciata ancora “più affamata“; oggi, quindi, avrebbe voluto dimostrare il suo valore.

Il rinvio della gara, dunque, ha impedito alle atlete di confrontarsi con il Super-G nella mattina di oggi.

Durante la discesa su una pista vicino alla “Kandahar” (famosa pista sciistica della Germania), purtroppo, è avvenuto il brutto incidente che, a quanto sembra, potrebbe causarle un infortunio davvero grave.

Il mondo dello sci è in attesa di notizie certe dalla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali); oltre alla ovvia preoccupazione per le condizioni di salute di Sofia, infatti, in molti attendono di sapere cosa succederà per il prossimo futuro.

Tra pochi giorni, infatti, dovrebbe iniziare il campionato del mondo a Cortina: cosa succederà all’atleta di Bergamo?

Sofia, infatti, è una campionessa mondiale di sci e da lei in molti si aspettano risultati veramente eccezionali.

Dopo aver vinto due medaglie mondiali, la Coppa del Mondo in discesa libera e le Olimpiadi nel 2018, di certo anche quest’anno ci avrebbe sicuramente emozionato con i suoi risultati incredibili.

A quanto sembra, si tratterebbe di un trauma distorsivo al ginocchio destro, qualcosa che non bisogna prendere sotto gamba.

Secondo NeveItalia.it, sarebbe questo il report del primo bollettino medico riguardo le condizioni di Sofia Goggi emesso dalla FISI.

L’atleta sta tornando in Italia e, in serata, verrà visitata a Milano.

Come dice lei stessa nella biografia del suo profilo Instagram, Sofia è una ragazza:

“From Bergamo with some pair of skis, a big rolling R and a strong will to leave a mark.”

La frase possiamo tradurla come “da Bergamo, con un paio di sci, la erre moscia ed una forte volontà di lasciare il segno” e non potrebbe essere più azzeccata di così.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sofia Goggia (@iamsofiagoggia)

In ogni caso, sempre per usare le sue parole: #onlythe brave e cioè solo i più coraggiosi ce la fanno.

Seguiremo per voi tutti gli aggiornamenti.