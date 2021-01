Sanremo 2021, Fedez è fuori? Arriva il verdetto ufficiale

Sanremo 2021, Fedez è a rischio squalifica prima di debuttare insieme a Francesca Micheelin? Arriva il verdetto ufficiale dall’organizzazione



Da diverse ore i fans di Fedez e Francesca Michielin sono nel panico. Davvero l’errore in buona fede del rapper milanese che in un video postato su Instagram faceva ascoltare qualche nota del brano pronto per Sanremo poteva portare alla sua squalifica? In realtà la regola sulla canzone assolutamente inedita è chiara ed è stata applicata anche nel recente passato, ma qui sembrava una punizione eccessiva.

Effettivamente in quel filmato poi rimosso dai social, nel quale compariva anche il piccolo Leone, qualcosa si sentiva e se l’organizzazione avesse deciso per la pena più dura ci sarebbe stato poco da fare. Poco fa per sgomberare ogni dubbio è arrivata la decisione ufficiale dell’organizzazione che ha valutato attentamente il caso ed è arrivata ad una conclusione. Fedez rischia la squalifica da Sanremo? Facciamo chiarezza.

“L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021”, come riporta il sito Trash Italiano “pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano”.

Quindi il duetto tra Francesca Michielin e Fedez sul palco dell’Ariston ci sarà e una delle coppie favorite per la vittoria resta in corsa.

Sanremo 2021, il, Festival è a rischio: la decisione finale spetta al Cts

Fedez e Francesca Michielin quindi sono salvi, ma lo sarà anche il Festival di Sanremo 2021? I dubbi in questo momento sono fortissimi e saranno spazzati via soltanto dopo la decisione finale del Cts che dovrebbe arrivare entro questa settimana. Come ha fatto con tutti gli altri eventi dal vivo, campionato di calcio in testa, il Comitato tecnico scientifico deve decidere se sia possibile o meno far entrare il pubblico all’Ariston e se ci siano rischi per tutti i partecipanti.

Le ultime notizie sul Festival non inducono all’ottimismo. Perché come spiega il ‘Corriere della Sera’ il Cts sarebbe orientato a disporre la cancellazione della manifestazione, passando direttamente a quella del prossimo anno. La Rai ha già previsto una bolla per i suoi dipendenti, con tamponi ogni 72 ore, autisti riservati per ogni cantante, ingressi e uscite contingentate, pasti preconfezionati. Ma il rischio del contagio rimane altissimo e quindi potrebbe arrivare il disco rosso.

Secondo ‘La Repubblica’ invece Festival di Sanremo 2021 non rischia, ma sarà posticipato ad aprile o a maggio. Sullo sfondo c’è però il possibile danno economico per le casse della Rai che lo scorso anno, solo per gli spot pubblicitari, aveva incassato poco meno di 40 mi,ioni di euro.