Chi è Abraham Garcia Arevalo? Questo nome non ti è nuovo? Stiamo parlando proprio di lui. Dell’ex di Giulia Salemi che abbiamo visto assieme al Super Shore.

Stiamo parlando di uno dei personaggi più chiacchierati dei vari “shore” che si sono succeduti nel corso degli anni. Un misto di energie e di simpatia per il ragazzo che è stato un grande conquistatore durante le edizioni a cui ha partecipato.

Ma cosa sappiamo in realtà su di lui? Questo volto non ci è nuovo ed a quanto pare le sue stragi di cuori ci ritornano ancora in mente e fanno parlare soprattutto ora che la sua ex, la bella Giulia Salemi, è nella casa del GF VIP condotto da Alfonso Signorini. Vediamo chi è Abraham Garcia Arevalo.

Abraham Garcia Arevalo: chi è l’ex di Giulia Salemi

Nome : Abraham Garcia Arevalo

: Abraham Garcia Arevalo Segno Zodiacale : Capricorno

: Capricorno Età : 30 (compiuti da pochissimo)

: 30 (compiuti da pochissimo) Data di nascita : 4 Gennaio 1991

: 4 Gennaio 1991 Luogo di nascita : Campor Real, Madrid

: Campor Real, Madrid Professione : personaggio televisivo, atleta moto cross ed influencer

: personaggio televisivo, atleta moto cross ed influencer Altezza : 175 cm

: 175 cm Peso : 84

: 84 Tatuaggi : tatuaggi: ha alcuni piccoli tatuaggi sulle braccia in particolare dietro il braccio sinistro ha una corona e il simbolo di Iside

: tatuaggi: ha alcuni piccoli tatuaggi sulle braccia in particolare dietro il braccio sinistro ha una corona e il simbolo di Iside Followers su Instagram: 1 milione

E’ noto al pubblico televisivo e quello social per aver partecipato a diversi reality tra cui il Super Shore del 2016 dove si è reso noto per aver avuto una relazione con Giulia Salemi ed anche con Elettra Lamborghini. Il bellissimo ragazzo ha continuato con la propria carriera da personaggio televisivo ed a quanto pare ora al centro del suo interesse vi sarebbe proprio la riconquista della sua vecchia fiamma; Giulia Salemi.

Durante il Super Shore si parlò molto di lui e di Giulia Salemi proprio per la presunta notte di passione che si sarebbe consumata fra i due. Proprio in questo caso la mamma di Giulia Salemi non le aveva di certo mandate a dire. Mamma Fariba aveva infatti dichiarato che era stata solamente una messinscena televisiva e che i due si conoscevano già prima.

Effettivamente bisogna ricordare che anche lui aveva confermato una conoscenza precedente, anche se in aggiunta il bellissimo Abraham aveva smentito la questione “messinscena” dicendo che la notte è stata reale e ciò che c’era fra i due era vero.

Giulia Salemi ora è legata al bellissimo primo finalista Pierpaolo Pretelli e sembra non abbia nessun altra persona in mente. Abraham però ha dichiarato molteplici volte di volerla riconquistare e di voler tornare a stare con lei. E’ una mossa per far parlare di sé o l’amore fra i due non è mai finito? Abraham ama ancora Giulia Salemi? E cosa ne penserà Pierpaolo?