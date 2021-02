Le dichiarazioni dell’ex fidanzato di Valeria Marini sono state un fulmine a ciel sereno per la show girl la quale ha perso le staffe per un argomento molto toccante.

La bella show girl tanto amata dal pubblico del piccolo schermo, proprio questa sera per la prima volta, si è mostrata in vesti completamente diverse dal solito. “Ha cambiato faccia” dice la bella conduttrice partenopea Barbara d’Urso per commentare il modo in cui Valeria Marini ha reagito a quanto stava accadendo.

Questo spiega infatti quanto effettivamente la bella show girl si sia sentita assolutamente toccata profondamente dalle parole del suo ex fidanzato Gianluigi. Parole che hanno lasciato una ferita molto forte nel cuore di Valeria. Ma per parlarne bisogna partire dall’inizio.

Valeria Marini perde le staffe e vuole abbandonare lo studio di Live non è la d’Urso

Il tutto ha avuto inizio dopo che Valeria Marini ed il suo ex fidanzato si sono lasciati a causa di “forti intromissioni” nella coppia che avevano portato alla distruzione della coppia stessa. Proprio a tal proposito Gianluigi ha denunciato il fatto che la mamma della Marini avesse detto delle cose cattive nei confronti del giovane uomo.

Tutto questo però, secondo quanto racconta Valeria Marini, non era giunto alla sua attenzione. Lei tutto questo non lo aveva letto. Sapeva di alcune dichiarazioni, ma non di quelle contro la sua mamma. Appena lo ha saputo è stato un colpo dritto al cuore per la bella show girl.

Valeria Marini sarebbe dovuta entrare nell’ascensore di Live non è la d’Urso per chiarire con il suo ex e seppellire l’ascia di guerra. La bellissima show girl non aveva però saputo nulla delle dichiarazioni fatte sulla sua mamma. Saperlo l’ha visibilmente sconvolta.

Il volto completamente sconvolto, presa dalla rabbia ed in un misto molto visibile di emozioni. Valeria Marini non ci ha visto più e si è scagliata contro il suo ex fidanzato dicendogli di non doversi “mai più permettere di parlare” della madre. Valeria ha con veemenza, visibilmente sconvolta, evidenziato quanto lei non si fosse mai espressa su di lui e sulla sua famiglia, mentre lui era invece al centro del dibattito proprio per le dichiarazioni fatte su di lei e la sua mamma.

La rabbia l’ha sopraffatta ed infatti alla fine la bella show girl ha anche chiesto scusa per il mondo in cui si è alterata sia con il pubblico che con Barbara d’Urso che pochi minuti prima aveva gestito Walter Zenga alle prese con le cinque sfere.. La bella conduttrice partenopea si è mostrata molto comprensiva ed ha auspicato un chiarimento fra i due successivamente chiedendo anche le scuse nei confronti della madre della Marini.

Un duro scontro di cui è difficile comprenderne le conseguenze e ciò che ne sarà. Valeria Marini come mai vista prima.