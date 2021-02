Come andrà il secondo mese del 2021? Scopri cosa succederà con tutte le previsioni dell’oroscopo di Febbraio per ogni segno zodiacale.

L’inizio di un nuovo mese porta sempre con sé l’inizio di un nuovo ciclo e di nuove possibilità.

Se sei curioso di sapere che cosa ti aspetta per il mese di Febbraio, sappi che l’oroscopo ha tutte le risposte!

Leggiamo, per ogni segno, quali sono le probabilità che il mese vada bene o male e che cosa potrebbe succedere durante questi 28 giorni. Pronti a scoprire come andrà il mese?

Previsioni oroscopo di Febbraio per tutti i segni

Con il cambio del mese ed il lento spostamento delle stelle nei nostri cieli, cambiano anche le prospettive e le situazioni che potremmo trovarci a dover affrontare nella nostra vita di tutti i giorni.

Meglio sapere a che cosa andiamo incontro, no?

Qualche previsione, dopotutto, te l’avevamo già data. Qui abbiamo parlato di quali saranno i segni che troveranno l’amore nel 2021 mentre qui ti avevamo detto quale sarà il tuo mese più fortunato nel nuovo anno.

Insomma, dovresti già avere qualche idea per il tuo futuro!

Il mese di Febbraio si divide tra il segno dell’Acquario e quello dei Pesci; Marte e Mercurio saranno i pianeti che ci influenzeranno di più. Scopriamo insieme che cosa succederà, in breve, per ognuno dei segni zodiacali!

Ariete

L’ultima parte del mese, soprattutto a partire dal 20 sarà perfetta per le nuove idee ed i nuovi progetti: lasciati andare e cerca di sperimentare di più, Marte è dalla tua parte soprattutto a partire dal 25!

Sul lavoro, caro Ariete, ricorda di tenere duro fino al 10 giorno nel quale potresti finalmente venire a capo di alcuni problemi che ti hanno fatto veramente impazzire!

Toro: le previsioni dell’oroscopo di Febbraio

Un mese pieno di sfide per tutti i nati sotto il segno del Toro che si troveranno a “discutere” con Febbraio; dal 19, infatti, avrai sicuramente bisogno di fare chiarezza sul fronte sentimentale, mentre i primi giorni del mese sono dedicati all’impegno sul lavoro che non sarà di certo poco.

Cerca di fare un profondo respiro e buttati: vedrai che presto la situazione migliorerà!

Gemelli

Mese meraviglioso per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli: certo, bisognerà fare attenzione ed evitare di “esagerare” ma Febbraio, con voi, sarà sicuramente molto positivo.

Ci sarà crescita, sia lavorativa che sentimentale, e finalmente vi lascerete alle spalle il 2020 che è stato un anno decisamente poco felice.

Forza!

Cancro

Anche se non ce la fai più, caro Cancro, dovrai aspettare la fine del mese per vedere finalmente della positività. In questi primi giorni, infatti, sarai sommerso dalle questioni burocratiche e lavorative e non avrai tempo neanche per guardare fuori dalla finestra.

Si tratta di una condizione che detesti e che, sicuramente, peggiori quando lasci che il tuo umore rimanga sotto le scarpe. Dal18, però, le cose inizieranno a cambiare.

Ce la puoi fare!

Leone

Marte e Mercurio, in combutta con gli altri pianeti, ce la mettono tutta per rendere il mese di Febbraio davvero difficile per tutti i nati sotto il segno del Leone.

Non c’è niente da fare: preparati alla battaglia. Ci saranno problemi e tensioni ma niente che non potrai gestire se lo affronterai con coraggio.

Vergine

Un mese decisamente sottotono per tutti i nati sotto il segno della Vergine: attenzione, però, sottotono non vuol dire che sarà brutto!

Prendete questo mese di Febbraio come un momento per cercare di mettere a punto i vostri obiettivi e chiarire quali sono i campi nei quali volete avere successo.

A partire dal 21, con ogni probabilità, riuscirete a muovervi meglio, senza sentirvi legati dalle catene.

Bilancia: le previsioni dell’oroscopo di Febbraio

Non uno, non due, non tre e neanche quattro: cinque pianeti sono in tuo completo favore durante Febbraio cara Bilancia!

Questo mese, quindi, sicuramente non sarà difficile o complicato per te.

L’amore è l’aspetto migliore, con la possibilità di chiarire situazioni nuove e mettere le radici se vorrai; il lavoro passerà un momento più introspettivo ma non per questo meno emozionante.

Scorpione

Febbraio sarà veramente un mese infernale per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione; ci dispiace per voi ma, soprattutto, per tutti coloro che vi staranno vicino!

In questo mese, infatti, vi troverete ad avere a che fare con tantissimi problemi che vi renderanno di certo “ruvidi” e poco simpatici. Guardate con speranza al 27, quando Venere giungerà in soccorso!

Sagittario

Mercurio cerca di metterti i bastoni tra le ruote per questo Febbraio ma tu, caro Sagittario, puoi contare su un cielo decisamente positivo.

Intorno alla metà del mese (proprio il 14!) ci saranno delle ottime occasioni per il cuore: tieni gli occhi aperti e cogli ogni occasione!

Capricorno

Febbraio sarà un mese pieno di impegni ma a te, questo, non dispiace caro Capricorno.

Certo dovrai darti molto da fare, appesantito da sei pianeti che si trovano nella tua casa, ma questo non vuol dire che i risultati non arriveranno!

Cerca di rimanere ancorato al terreno (non ti riesce difficile) e rimani concreto: andrà tutto per il meglio!

Acquario

The age of Aquarius è qui e possiamo certamente dire che Febbraio non ti delude.

Non abbiamo parole per te se non che, caro Acquario, andrà tutto per il meglio: sei radioso, non hai problemi e quelli che hai si risolvono come per magia.

Che invidia!

Pesci: le previsioni dell’oroscopo di Febbraio

Attendi, caro Pesci e non farti scoraggiare da quello che ti sembra un cielo che ti ha abbandonato.

Le stelle ti daranno una mano tardi, è vero, ma questo mese di Febbraio non potrebbe essere migliore per te.

Si tratta, semplicemente di capire che non sempre hai bisogno di essere distratto ma che ti serve calma e tranquillità: ne uscirai rinato.