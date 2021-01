By

Scopri quale sarà il mese più fortunato dei segni nel 2021: ecco le previsioni per ogni segno dello zodiaco ed il suo mese fortunato!

Come sarà questo 2021? Ce lo stiamo chiedendo in molti e per trovare una risposta possiamo ovviamente rivolgerci alle stelle!

Leggiamo insieme quali sono le previsioni dell’oroscopo per i prossimi mesi: ogni segno, infatti, avrà un periodo decisamente fortunato durante l’anno.

Pronto a scoprire qual è il tuo?

Il mese più fortunato del tuo segno nel 2021: pronto a scoprire il tuo?

Abbiamo già stilato la classifica dei segni più fortunati del 2021, insieme anche a quelli più sfortunati.

Se sei in una di queste classifiche, quindi, saprai già più o meno come andranno le cose per te nei prossimi mesi!

Questo non toglie, però, che anche se non tutto l’anno sarà perfetto, avrai anche tu dei momenti migliori e dei momenti peggiori.

Occupiamoci prima di quelli belli!

Ecco la lista del mese più fortunato per il tuo segno nel 2021.

Ariete: un mese primaverile

Una vera e propria fioritura di primavera ti aspetta, caro Ariete: il tuo mese fortunato è Aprile!

In particolar modo saranno favoriti i rapporti sentimentali, non solo con il partner ma anche con gli amici e la famiglia.

Toro: dovrai attendere il prossimo autunno

Quest’anno il tuo mese fortunato arriverà piuttosto tardi: Ottobre sarà, infatti, il tuo mese più fortunato!

Tutti i Toro devono aspettarsi dal prossimo Ottobre grandi cose, soprattutto in ambito lavorativo. Venere sarà nel segno e vi indicherà la via!

Gemelli: battere il ferro finché è caldo

Febbraio e Marzo saranno i momenti migliori per te, caro Gemelli. Non preoccuparti, comunque, il 2021 è certamente un anno che ti sorride quindi avrai tempo per vivere esperienze meravigliose.

Questi due mesi sono quelli nei quali puoi cercare di impegnarti maggiormente sul lavoro: ti ripagheranno moltissimo!

Cancro: due momenti di felicità

Con ogni probabilità il Cancro passerà ben due momenti fortunati nel corso dell’anno. Sicuramente a Marzo, proprio verso la parte centrale, potreste finalmente risolvere qualche problema lavorativo.

In Luglio, poi, aspettatevi di vivere qualche altro bel momento, magari dal punto di vista sentimentale!

Leone: ecco qual è il mese più fortunato del 2021

Dovrai aspettare un po’, caro Leone, ma vedrai che l’arrivo di Settembre porterà con sé giorni particolarmente fortunati.

Questo sarà un anno particolare, ricco di sfide: meglio cercare di risolvere ed appianare quanti più conflitti possibili a Settembre quando vivrai un momento particolarmente felice in amore.

Vergine: una lunga attesa

Dovrai aspettare molto, cara Vergine, ma vedrai che l’attesa sarà ben ripagata. Dicembre 2021, infatti, sarà il mese più fortunato per il tuo segno.

Con ogni probabilità questo sarà il momento di fare quel passo azzardato a cui hai pensato per tanto tempo. Abbi pazienza e ricorda che è meglio attendere un poco ma fare un passo sicuro!

Bilancia: il mese più fortunato del 2021 è… l’ultimo!

Anche per la Bilancia bisognerà aspettare un poco prima di arrivare al mese più fortunato del 2021. Si tratta, infatti, di Dicembre.

Ottime notizie soprattutto sotto il punto di vista dell’amore: se avete una relazione seria potrebbe essere il mese in cui farete un deciso passo in avanti.

Scorpione: una fioritura prematura

Per lo Scorpione sarà particolarmente fortunato il mese di Aprile: potrete risolvere questioni lavorative senza preoccuparvi di creare problemi o precedenti.

L’amore, da sempre uno dei vostri punti deboli, procederà a gonfie vele proprio in Aprile: insomma è il vostro mese, approfittatene!

Sagittario: ad un anno dal lockdown

Sarà Marzo il tuo mese più fortunato del 2021; caro Sagittario questo sarà il mese nel quale potrai finalmente riprendere in mano le redini della tua vita.

Ad un anno dal lockdown, infatti, sarai in grado di tirare le somme di quanto ti è successo nel 2020 e decidere quale via imboccare.

Meglio per te!

Capricorno: il mese più fortunato del 2021 è molto caldo

Anche per il Capricorno il mese più fortunato sarà un mese estivo e, particolarmente, Agosto.

Strano per voi che siete solitamente contenti solo quando siete a lavoro!

Godetevi questo mese estivo: soprattutto sotto il punto di vista sentimentale andrà alla grande!

Acquario

Vi aspetta un’estate caldissima: Luglio è il mese nel quale tutti le vostre aspettative e desideri verranno finalmente esauditi.

Avrete molto da fare, caro Acquario, ma anche tanto per cui essere felici. La famiglia vi è vicina e vi sentite veramente soddisfatti della vostra vita.

Pesci

Il mese perfetto per i Pesci sarà Maggio; ma anche tutta l’estate non sarà di certo noiosa!

A Maggio, comunque, potrete finalmente vivere la vostra vita in pace e serenità ed iniziare un percorso più maturo e consapevole.

Insomma, preparatevi a qualche grande passo da compiere.