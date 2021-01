By

Con la rete all’Udinese Cristiano Ronaldo ha superato il grande Pelé nei gol segnati in carriera: ma il brasiliano cambia le statistiche sui social

Il grande Pelé non ci sta a perdere lo scettro di re dei gol. Cristiano Ronaldo lo avrebbe superato nel numero di reti segnate in carriera con la doppietta all’Udinese. Il portoghese è arrivato a quota 758 gol in carriera, superando proprio Pelé che risulta fermo a 757 reti segnate nella sua lunga carriera.

.@Pele continua a combattere 💪 Dicono che #cr7 lo abbia superato per reti ufficiali all time? Lui non ci sta e cambia la bio instagram ricordando i suoi 1283 gol. pic.twitter.com/2lMVr6CimF — Riccardo Marra (@RiccardoMarra) January 5, 2021

Un record storico, ma che il brasiliano – a quanto pare – non accetta. Infatti, il brasiliano ha prontamente aggiornato il suo profilo ufficiale Instagram, aggiungendo nella bio “Leading Goal Scorer of All Time”, ossia il miglior marcatore di tutti i tempi.

Pelé a Ronaldo: “Sono io il miglior goleador di sempre”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pelé (@pele)

Pelé cita le 1283 reti siglate nella sua carriera: meglio di Josef Bican, che con 805 gol è considerato il miglior cannoniere della storia del calcio. La disputa è ufficialmente aperta, anche se da sempre Pelé dichiara di aver segnato oltre mille gol in carriera, nonostante le statistiche più diffuse (che è improprio definire ufficiali) lo “fermano”, per l’appunto, a 757 reti. Ecco perché, nel “dubbio” Cristiano Ronaldo non potrà fare altro che continuare a segnare.