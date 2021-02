GF Vip 5, Dayane Mello ha seguito la veglia funebre del fratello Lucas, mort per un incidente stradale

Commozione e lacrime per Dayane Mello, la prima finalista del GF Vip. La modella brasiliana piange la morte del fratello Lucas, deceduto in un incidente stradale. La donna non ha lasciato la casa, e ieri ha seguito la veglia funebre tramite una videochiamata.

Un modo per essere vicina alla sua famiglia in Brasile. La Mello non ha potuto raggiungere il Brasile, sua terra nativa dove è morto il fratello, perché gli obblighi di quarantena le avrebbero comunque impedito di stare vicina alla sua famiglia e partecipare ai funerali. Dayane aveva comunque espresso il desiderio di uscire subito dalla casa per tornare in patria a salutare per l’ultima volta il fratello morto.

GF Vip: nella puntata di stasera concorrenti vestiti di nero per Dayane Mello in lutto

Intanto, continuano ad arrivare moltissimi messaggi di solidarietà per la modella e per suo fratello Juliano: è stato lui a dare la notizia alla concorrente del Grande Fratello Vip. Lucas è morto a soli 27 anni a causa di un incidente stradale. Tutti gli altri inquilini della casa più famosa della tv hanno provato a esprimere la loro solidarietà all’amica sofferente, dicendosi pronti a lasciare subito il gioco e interromperlo in anticipo.

L’ex concorrente Francesco Oppini ha rinunciato a un compenso in una radio per rispetto del lutto della donna. E c’è attesa per la puntata di stasera, che sarà inevitabilmente listata a lutto: i concorrenti, su invito della produzione, saranno vestiti di nero.