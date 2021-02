Selvaggia Lucarelli, che attacco a Maria De Filippi e Uomini e donne!

La giornalista Selvaggia Lucarelli su Instagram ha attaccato duramente Maria De Filippi e l’ultima puntata del programma di Canale 5, Uomini e Donne

La giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli è nota per le sue posizioni molto forti e le piccate critiche che diffonde a destra e manca. Quasi sempre predilige i social per riversare i suoi strali, e stavolta nel mirino è finita la “regina” della tv italiana, Maria De Filippi e il suo sempre discusso “Uomini e Donne”. Nell’ultima puntata della popolare trasmissione di Canale 5 i due protagonisti del trono “over” si sono scontrati duramente sul loro rapporto, con delle scene molto concitate.

Giancarlo ha affermato di aver avuto rapporti intimi con la sua potenziale fidanzata, Aurora, la quale ha negato. A quel punto l’uomo è corso in camerino, dove ha preso il suo smartphone. In esso, a suo dire, ci sarebbero dei video dei loro incontri sessuali. Una situazione che sà di “revenge porn”, una pratica gravissima e piuttosto diffusa, nonché un reato penale.

Selvaggia Lucarelli attacca il presunto “revenge porn” di Uomini e donne

Per questo Selvaggia Lucarelli si è sentita in dovere di intervenire: “Tale Aurora, una corteggiatrice, che ha conosciuto per un po’ questo Giancarlo, tronista. Loro poi discutono sul fatto che potrebbe esserci stato qualcosa di spinto tra i due. Lei nega, lui invece dice di sì, incalzato dai due “opinionisti” a fianco (Sperti/Cipollari). Per confermare la sua tesi, lui spiega di avere dei video che lo testimoniano. Lei nega, lui ribadisce , lei allora “ma quando mai, ma vediamoli, falli vedere anche a meee”. Lui afferma che ha il telefono in camerino, la Cipollari si alza dicendo che lo accompagna lei a prendere questi video, alla fine lui torna e e fa vedere qualcosa a Sperti e alla Cipollari“.

“Il tutto in un crescendo di trash. Il problema – prosegue la Lucarelli – è che c’è un uomo che ricorda a una donna che ha delle prove di una relazione sessuale con dei video, ed è pure incalzato da due opinionisti che hanno atteggiamento di bulli”. Per la Lucarelli la scena è diseducativa, soprattutto perché la donna doveva quasi discolparsi. Infine, la giornalista accusa: “Conduttrice Ponzio Pilato. Immagino che il programma fosse registrato, questa volta si poteva decidere di non mostrare nulla”.