L’Isola dei Famosi, spostata la data d’inizio: ecco quando andrà in onda e il motivo dello spostamento del programma di Canale 5

L’Isola dei Famosi edizione 2021 sta arrivando, ma per assistere alla prima puntata bisognerà attendere un po’ di più. L’inizio del prossimo reality di Canale 5 (che prenderà il posto del Grande Fratello Vip) è stato spostato di qualche giorno: non comincerà più lunedì 8 marzo 2021, ma il successivo giovedì, l’11 marzo.

L’idea era di far partire il noto reality subito dopo Sanremo (che terminerà sabato 6 marzo), ma i programmi sono leggermente cambiati. Il motivo, probabilmente, è il Commissario Montalbano: la fiction della Rai è uno dei cavalli di battaglia della tv pubblica, e ha un’audience stratosferica. Anche le repliche ottengono ascolti che altre fiction e serie tv si sognano.

Isola dei famosi 2021 “spaventata” da Montalbano

A quanto pare, in casa Mediaset è arrivata la notizia che la nuova stagione del Commissario Montalbano dovrebbe cominciare proprio lunedì 8 marzo. La prima puntata si chiamerà “Il metodo Catalanotti“, ma nessuna data è ancora ufficiale. Tuttavia, a Canale 5 il timore di andare in onda insieme al celebre commissario è troppo forte: per l’Isola sarebbe un gioco al massacro e la sconfitta in termini di audience sarebbe inevitabile.

Ecco perché si è deciso di spostare la trasmissione in un più innocuo giovedì: poi si valuterà l’evolversi del palinsesto per capire se il giovedì resterà il giorno fisso del programma. E non va dimenticato che per le prime quattro settimane, è previsto che l’Isola vada in onda due volte a settimana, ma a questo punto si attendono nuovi aggiornamenti. Intanto, leggi qui le ultime novità sul cast.