Suicidio, un bambino di cinque mesi viene schiacciato dopo che un uomo si uccide saltando dal 17° piano sulla carrozzina del piccolo. Morti entrambi

Una tragedia incredibile si è consumata in Russia. Un bambino di cinque mesi è stato schiacciato da un uomo che si è gettato dal 17esimo piano di un palazzo. Il suicidio dell’uomo ha provocato la morte del piccolo, travolto dal corpo precipitato a fortissima velocità.

Il tutto sotto gli occhi terrorizzati della madre del piccolo. Il suicida è deceduto sul colpo, mentre il piccolo è morto in ambulanza nel tentativo di rianimazione. Il terribile incidente è avvenuto a Voronezh, città sud occidentale della Russia, ed è stato ripreso interamente da una telecamera di videosorveglianza.

Tragico suicidio in Russia: si getta dalla finestra e travolge un bambino

L’inquietante filmato mostra una mamma che spinge la carrozzina con il piccolo, di nome Ilya. Improvvisamente si vede il corpo piombare sulla carrozzina, facendola a pezzi e travolgendo il piccolo. La polizia ha confermato la dinamica dell’incidente, così come che la madre è rimasta illesa perché si è scansata in tempo.

Il filmato prosegue con delle scene strazianti: la donna terrorizzata corre verso il corpo del piccolo, mentre il cadavere dell’uomo giace immobile sull’asfalto, con il sangue che si allarga sotto la sua testa. Da come si vede nelle immagini, la donna prova a prendere il bambino in braccio mentre chiede aiuto gridando. I soccorsi sono arrivati subito, avvisati dai passanti, ma non c’è nulla da fare. Una doppia terribile tragedia dall’esito straziante.