Walter Zenga ha raccontato di esser stato minacciato sui social dopo aver incontrato suo figlio Andrea nella casa. Lo sfogo dell’ex portiere

Momenti difficili per Walter Zenga e per la sua vita privata. L’ex portiere di Inter e Sampdoria, infatti, è finito al centro delle polemiche da alcune settimane ormai perchè chiamato in causa dai suoi figli Andrea e Nicolò che lo hanno accusato in varie occasioni di essere stato assente nelle loro vite.

Qualche giorno fa, finalmente, si è arrivati ad un confronto faccia a faccia tra Walter ed Andrea, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Suo padre ha accettato l’invito della trasmissione ed è entrato all’interno della casa per parlare “a quattrocchi” con il figlio. Il confronto è stato teso ed emozionante, anche se tra i due sono rimasti dei dissapori.

Ma c’è di più. L’allenatore ha infatti raccontato alla rivista “Chi” di aver ricevuto delle vere e proprie minacce di morte sui social dopo l’ingresso nella casa: “Non ci dimentichiamo che io ho anche due figli piccoli e non posso ricevere minacce di morte sui social, mi spiace”.

Walter Zenga e tutto quello che non ha detto ad Andrea

Oltre al tema delle minacce di morte e al confronto avuto con il figlio Andrea andato in onda in tutta Italia, Zenga ha aggiunto alla rivista diretta da Alfonso Signorini alcuni particolari in più che non aveva ben spiegato durante la diretta.

In particolar modo ha accusato Andrea di non aver raccontato tutta la verità in merito al fatto che i due non si vedessero da tempo: “Non sono 14 anni che non ci vediamo, ma dal maggio del 2019 al matrimonio del fratello Jacopo“. Il portiere ha descritto una scena molto particolare, dichiarando di aver tentato in tutti i modi di approcciare suo figlio che per tutta risposta ha alzato un muro di silenzio.

Walter ha anche affermato di voler iniziare una nuova fase del rapporto con suo figlio e che spera che, una volta terminato il reality, i due possano rivedersi, abbracciarsi e parlare con calma per dirsi tutte le cose non dette finora.