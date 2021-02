Dopo il rischio di essere squalificati da Sanremo per il video pubblicato da Fedez, il rapper ha chiesto perdono alla sua compagna artistica

Sono stati giorni di grande tensione per Fedez e Francesca Michielin dopo che il cantante aveva pubblicato nelle sue storie di Instagram una piccola parte della loro canzone “Chiamami per nome” con cui la coppia parteciperà a Sanremo.

Come tutti sanno secondo il regolamento del Festival ogni singolo in gara deve essere totalmente inedito e quindi con quella storia sui social i due hanno rischiato seriamente di essere squalificati. Per fortuna la direzione artistica ha ritenuto che il video fosse troppo breve per lasciar intuire la loro canzone e quindi ha optato per mantenere in gara i due artisti, che tra l’altro sono tra i favoriti per la vittoria finale.

Fedez, dopo il gravissimo errore, è sparito per un po’ dai social facendo preoccupare non poco tutti i suoi fans che temevano per le sue condizioni. A fare chiarezza però ci ha pensato Chiara Ferragni che ha spiegato che il marito fosse debilitato da un leggero attacco di febbre.

Fedez, le rose e la foto che fa discutere

Il rapper, appena guarito, ha voluto fare una sorpresa alla sua partner artistica registrando e postando il tutto sui social. Federico ha donato un mazzo di rose a Francesca Michielin, chiedendole pubblicamente perdono per l’errore che avrebbe potuto rovinare la carriera anche della ragazza, nonostante lei non avesse fatto nulla di sbagliato.

La Michielin ha apprezzato i fiori ed era visibilmente sorridente nel video pubblicato sui social con in sottofondo la nota canzone di Tiziano Ferro “Xdono”. I due poi si sono scattati una foto che è visibile sul profilo Instagram del rapper.

Nonostante la storia a lieto fine, la cantante ha comunque voluto puntualizzare scherzosamente con il suo partner: “L’ultima foto prima di confiscarti il telefono”, le sue parole a commento dello scatto. Della serie, meglio non rischiare più fino a Sanremo.