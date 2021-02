Fedez è sparito dai social dopo il caos dovuto alla possibile squalifica da Sanremo. Chiara Ferragni ha rotto il silenzio

Fedez è sparito dai social. Il rapper, dopo aver pubblicato sui social una piccola parte della canzone con cui parteciperà a Sanremo insieme a Francesca Michielin, è assente da Instagram e dagli altri profili ufficiali ormai da tre giorni.

Il cantante ha commesso un gravissimo errore che poteva costargli la squalifica dal Festival: è noto a tutti, infatti, che le canzoni che concorreranno a Sanremo devono essere del tutto inedite e soltanto gli autori del programma e il presentatore Amadeus sono autorizzati ad ascoltarle in precedenza.

Nonostante il rapper abbia pubblicato un video nelle sue storie dove promuoveva il suo nuovo singolo, la direzione artistica ha comunque deciso di non squalificare la coppia spiegando in un comunicato che “la durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano”.

Chiara Ferragni svela le condizioni di Fedez

L’errore, ad ogni modo, sembra aver condizionato pesantemente Fedez che sembra essersi preso una pausa dai social network. Con il passare delle ore, però, sono sempre più i fans in apprensione e preoccupati per il loro idolo.

A placare le acque ci ha pensato Chiara Ferragni. L’influencer e moglie del cantante ha preso l’iniziativa e ha pubblicato una storia in cui è visibile una foto di Fedez (foto sopra, ndr) decisamente giù di morale. In realtà però l’espressione pensierosa del rapper non è dovuta alla “vicenda Sanremo”, bensì ad un piccolo attacco di febbre.

“E’ vivo ma gli è venuta la febbre (no Covid grazie a Dio)”, ha commentato la Ferragni aggiungendo alla foto una didascalia in inglese. Paura passata, dunque, per tutti i fans del cantante che tra circa un mese potrà esibirsi a Sanremo e tentare di vincere il Festival della Canzone Italiana.