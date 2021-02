Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più famose e affiatate del pianeta. Eppure all’inizio le cose non sono andate benissimo

Francesco Totti e Ilary Blasi. Tutti, anche quelli non appassionati di calcio o televisione, conoscono la coppia. I due infatti, in ogni occasione, si sono sempre mostrati molto innamorati ed anche simpatici ed ironici.

L’ex capitano della Roma e la showgirl si sono sempre supportati a vicenda ed hanno dato alla luce ben tre figli, di cui i primi due ormai adolescenti. Anche nell’ultimo periodo di pandemia l’ex letterina è stata molto vicina al marito, colpito dal Covid e anche dalla perdita del padre Enzo. In ogni storia d’amore, però, ci sono delle fasi difficili e dei litigi. A proposito di loro due, sembra che il rapporto all’inizio sia stato davvero complicato. Francesco ha raccontato nella sua biografia di come sia rimasto colpito vedendo Ilary in televisione, ma la showgirl inizialmente aveva rifiutato le sue avanches. Successivamente, invece, presentandosi in tribuna nel famoso derby del 5-1 in cui Totti le dedicò una maglietta, la relazione prese definitivamente il via.

Totti e Ilary, il racconto del primo appuntamento

Un altro curioso episodio della coppia è stato svelato dallo stesso Totti in una delle varie clip in cui l’ex numero 10 dialoga con Pietro Castellitto, l’attore che lo interpreterà nella serie tv dedicata al capitano che uscirà su Sky a marzo.

Francesco ha raccontato del suo primo appuntamento con Ilary: i due erano usciti per andare a cena insieme ed il calciatore, anche per impressionarla maggiormente, si era presentato con la sua Ferrari. Ma la Blasi, per uscire dall’automobile, ha sbattuto la portiera contro il muro rigandola: “Ho detto ‘questa parte male’, un altro po’ e l’ammazzo”, il commento di Totti che però ha poi aggiunto di averle solo pensate quelle cose, ma di aver detto in realtà alla showgirl di non preoccuparsi.

#Totti, Ilary e la Ferrari rigata. Da questo aneddoto si capisce che per Francesco è stato amore a prima vista. 😂❤️❤️@OfficialASRoma @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/O5mS57PbfC — Retesport 104.2fm (@ReteSport) February 2, 2021

“Speravo de morì prima”, le foto del cast e le critiche dei fans

Nel frattempo, sempre in attesa di vedere la serie “Speravo de morì prima” approdare in tv, Sky ha pubblicato alcune foto degli attori che interpreteranno sia i familiari che gli allenatori e gli ex compagni di Totti.

Le stavate aspettando… ecco a voi le prime foto di #Speravodemorìprima – La serie su Francesco @Totti. Li riconoscete tutti? 🎬: Luca Ribuoli

📸: Fabio Zayed & Maila Iacovelli pic.twitter.com/IaX7ridV5S — Sky (@SkyItalia) February 2, 2021

Non sono mancate le critiche, soprattutto per una foto che vede vicini Pietro Castellitto e Marco Rossetti, che interpreterà Daniele De Rossi.