A marzo arriva su Sky “Speravo de morì prima”, la serie che racconta la carriera di Totti. Lo sketch divertente tra lui e Pietro Castellitto

Francesco Totti sempre più protagonista nel mondo del cinema. Dopo il grande successo del film di Alex Infascelli uscito nelle sale lo scorso novembre, a marzo arriverà su Sky “Speravo de morì prima”, la serie tv dedicata agli ultimi due anni della carriera del Capitano.

La miniserie, che sarà composta da sei episodi, sarà trasmessa su Sky Atlantic per tutti gli abbonati alla tv satellitare e sarà disponibile anche per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento streaming a Now Tv. La bandiera giallorossa, come già noto, sarà interpretata da Pietro Castellitto, figlio del celebre attore Sergio.

L’attore, notoriamente tifoso romanista, ha realizzato uno sketch per promuovere la serie proprio insieme al suo idolo che però, scherzosamente, non ha potuto evitare di bacchettare colui che ne farà le veci sul piccolo schermo: “Non puoi fare la parte mia”, ha detto il Capitano a Castellitto, “colpevole” di essere mancino.

La serie tv su Totti: tutti gli attori che interpreteranno giocatori e allenatori

Come già detto poco fa, la serie racconterà soltanto gli ultimi due anni della carriera del leggendario capitano romanista. Il tutto sarà tratto dalla biografia di Totti scritta insieme al giornalista Paolo Condò intitolata “Un Capitano”.

Oltre al già citato Pietro Castellitto, saranno tanti gli attori che dovranno cimentarsi in ruoli calcistici: c’è chi interpreterà De Rossi, chi Cassano, chi Spalletti. Ecco la lista completa degli interpreti della serie tv.