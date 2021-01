Immuni è un’applicazione molto utile per il tracciamento dei casi di Coronavirus. Attenti però a scaricare quella giusta

Immuni, da ormai qualche mese, è attiva e presente sugli smartphone di tantissimi italiani. L’applicazione, sviluppata direttamente dal Governo, come è noto è stata creata per poter consentire un migliore tracciamento dei casi di Coronavirus in Italia.

Sin dall’annuncio dell’applicazione si sono scatenate tantissime polemiche, poichè molte persone avevano paura di un’eccessiva invasività nella loro privacy. Nonostante il successo moderato, al momento sono in tanti ad averla scaricata e a utilizzarla per comunicare la propria positività, che sia tramite app o call center dedicato.

Ovviamente, essendo uno strumento presente su tantissimi smartphone, gli hacker stanno cercando in tutti i modi di manipolare il codice per potersi inserire e rubare dati personali o accedere ai vostri conti in banca. E proprio di recente è stata scoperta una nuova truffa che, una volta messa in atto, potrebbe compromettere i vostri risparmi.

Immuni, come funziona la nuova truffa e come evitarla

Una società italiana che si occupa di sicurezza online, ovvero la D3Lab, ha rilevato un sito web evidentemente fake. Il sito è decisamente simile a quello dell’app originale e contiene all’interno un link da cliccare per scaricare l’applicazione sia per Android che per iOS.

Ovviamente il software che scaricherete cliccando sul link ingannevole è un virus di tipo trojan che può permettere ai malviventi virtuali di intrufolarsi nel vostro smartphone e rubare dati e password di ogni tipo.

Come fare, dunque, per evitare di cadere in questa truffa? Come sempre prima di cliccare su un link o scaricare l’applicazione, bisogna sempre prestare attenzione alla URL del sito (il testo presente nella barra degli indirizzi, dopo il www). Il sito ufficiale del governo è www.immuni.italia.it, mentre quello fake è it.immuni.com.

Se vi trovate in un sito come quest’ultimo, dunque, non cliccate e non scaricate nulla.