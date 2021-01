Million Day martedì 19 gennaio: tutti i numeri vincenti

Million Day, estrazione di martedì 19 gennaio: tutti i numeri vincenti appena estratti. Una pioggia di euro per i fortunati vincitori

Million Day è il gioco ideato da Lottomatica che ogni giorno dà la possibilità di vincere 1 milione di euro con una giocata da 1 euro, indovinando una combinazione di 5 numeri. Basta scegliere e compilare la schedina con 5 numeri a piacere, scelti tra 1 e 55.

Sono già due nel 2021 le vincite milionarie in Italia: una è stata registrata nelle scorse settimane a Marino (in provincia di Roma)e l’altra a Pesaro. Il totale è di 148 milionari in Italia da quando è partito il gioco e Million Day ha distribuito in tutto premi pari ad oltre 310 milioni di euro.

In ogni caso con 2, 3 e 4 numeri esatti si vincono comunque premi minori. L’estrazione è in programma ogni giorno alle 19. Per un raffronto, questa è l’estrazione del 18 gennaio 2021 con i numeri fortunati.

Le vincite

2 numeri: 2 euro

3 numeri: 50 euro

4 numeri: 1000 euro

5 numeri: 1000000 euro

Million Day, estrazione del 19 gennaio 2021

Ecco i numeri vincenti di oggi 19 gennaio: 9 – 16 – 17 – 26 – 51

Le estrazioni precedenti

18 Gennaio 2021 9 17 36 46 52

17 Gennaio 2021 9 21 47 48 54

16 Gennaio 2021 12 14 21 23 54

15 Gennaio 2021 13 15 16 24 26

14 Gennaio 2021 16 29 31 41 50

13 Gennaio 2021 20 32 39 45 4

12 Gennaio 2021 10 35 41 49 54

11 Gennaio 2021 11 18 22 34 36

10 Gennaio 2021 18 23 24 48 50

9 Gennaio 2021 31 20 14 42 55

8 Gennaio 2021 38 53 12 6 10

7 Gennaio 2021 40 21 6 22 46

6 Gennaio 2021 43 51 14 39 15

5 Gennaio 2021 17 4 23 5 20

4 Gennaio 2021 30 24 3 39 50

Statistiche numeri