Lewis Hamilton, in attesa di decidere il suo futuro, si rilassa a Los Angeles. Il pilota paparazzato in compagnia di una bellissima donna

Lewis Hamilton tra futuro e presente. Mentre tutti i fan della Formula 1 e soprattutto della Mercedes continuano ad essere in ansia per la decisione sul rinnovo del contratto dell’attuale campione del mondo, il pilota continua ad alternare allenamento e relax.

Il driver britannico nelle ultime settimane ha postato sui social network molte immagini e video dei suoi allenamenti ad alta quota, e da quanto emerso sembra proprio che non abbia voglia di smettere. Nonostante questo il rinnovo con la Mercedes non è ancora ufficiale e all’inizio della stagione manca ormai solo un mese.

Dopo aver avuto il Covid lo scorso novembre, Lewis ha trascorso molto tempo anche a Los Angeles in un famosissimo hotel. E proprio in una di queste occasioni i paparazzi hanno avuto modo di “beccarlo” in compagnia di una bellissima donna.

Lewis Hamilton, chi è la donna misteriosa che lo ha visitato in albergo

La bellissima bionda che vedete nelle foto pubblicate dal Daily Mail è una modella americana, Grace Lindley. Sia Lewis che Grace hanno tentato di eludere i fotografi appostati fuori all’albergo: lui è uscito dopo di lei, andando verso la sua Mercedes parcheggiata fuori l’hotel, lei invece si è fatta venire a prendere da una limousine. Nonostante questo i paparazzi assicurano che i due abbiano passato la notte insieme.

Hamilton, dunque, oltre che un grande pilota, dimostra di essere anche un intenditore in fatto di sesso femminile. Ricordiamo infatti che il britannico ha avuto una lunga relazione con l’ex cantante delle Pussycat Dolls Nicole Scherzingher.

Resta solo da vedere se Lewis riuscirà ancora a trovare l’entusiasmo per tornare subito in pista. Proprio in una recente intervista infatti Hamilton ha dichiarato: “Se un giorno vedo che smetto di sorridere o che semplicemente non mi piace più, allora quello sarà il momento in cui considererò di non andare avanti”. I fans di Formula 1, ovviamente, si augurano che quel momento non sia ancora arrivato.