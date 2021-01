L’ex patron della Formula Uno Bernie Ecclestone ha parlato in merito al rinnovo di contratto di Hamilton che intanto si allena in montagna

Mancano solo poche settimane prima dell’inizio della nuova stagione di Formula 1 con i test che si terranno in Bahrain e che daranno il via ufficialmente al nuovo campionato del mondo 2021. Nella griglia di partenza però mancherebbe al momento il detentore del titolo, ovvero Lewis Hamilton, ufficialmente senza contratto dall’inizio dell’anno.

Il campione del mondo è ancora in attesa di firmare il tanto atteso rinnovo con la Mercedes, ma più passano i giorni più il clima di incertezza intorno all’accordo continua a crescere. C’è chi racconta di un allontanamento tra le parti, chi invece resta fiducioso e parla di piccole formalità da definire in pochi giorni.

Nelle ultime ore Lewis ha però lasciato trasparire qualche indizio, se non altro perchè ha postato molte foto su Instagram che lo ritraggono in alta montagna ad allenarsi duramente. “Mi alleno tutti i giorni, rimettendo a posto la mente e il corpo. – ha scritto il sette volte campione – Ogni mattina faccio un’escursione in cima alla montagna”.

Ecclestone sul rinnovo di Hamilton: “E’ tutto un teatrino”

Se il campione in carica si sta allenando tanto duramente, l’ipotesi che possa prendersi un anno sabbatico e staccare la spina prende sempre meno quota. Si rafforza invece l’idea di vederlo di nuovo alla guida della Mercedes anche nella prossima stagione.

Ne è convinto anche Bernie Ecclestone. L’ex patron della Formula 1, in un’intervista rilasciata di recente al quotidiano svizzero ‘Blick’ ha aggiunto anche un altro particolare: secondo lui, infatti, il contratto è già firmato e pronto per essere annunciato ufficialmente.

Per Ecclestone si tratta solamente di una strategia pubblicitaria o di marketing: “È tutto puro teatro per Lewis, in particolare, per rimanere in prima pagina durante queste monotone settimane”. Teatrino o no, tutti i fans della Mercedes non vedono l’ora che arrivi l’ufficialità.