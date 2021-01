Molti italiani si chiedono cosa succederà se il Governo andrà in crisi. Preoccupazione per l’emergenza pandemia e la divisione dell’Italia in zona: cosa cambia se cade Conte

La crisi di Governo è arrivata in un momento drammatico per l’Italia. La crisi per il Covid-19 ha messo il paese in ginocchio. Pesano sull’economia e la vita sociale le chiusure e i continui divieti. Oggi intanto, in Senato l’importante e decisivo dibattito.

La sensazione è che se cade il governo, la situazione non potrà peggiorare. Ad esempio, in molti si chiedono che fine faranno le zone gialle, arancioni e rosse. Insomma, cosa cambierà se il governo Conte cade? Tecnicamente non dovrebbe cambiare nulla, almeno nell’immediato. Anche se dimissionario, l’Esecutivo proseguirà “facente funzioni” mandando avanti l’amministrazione ordinaria.

🔴 #CrisidiGoverno, cominciato al #Senato l’intervento del Premier #Conte Orari di massima:

9.30-10.30 discorso di Conte

10.30-16.30 discussione generale

16.30-17.30 pausa

17.30-18.00 replica di Conte

18.00-19.30 dichiarazioni di voto

19.30-20.30 voto pic.twitter.com/AOOKKhI0ST — YouTrend (@you_trend) January 19, 2021

Governo Conte in crisi? Cosa cambia per l’emergenza pandemia in Italia

Solitamente, in questi casi vengono accantonate iniziative prettamente politiche (riforme, nuove leggi etc) ma tutto lo “status quo” viene mantenuto garantendo il normale funzionamento delle procedure attuali. Quindi, anche se dimissionario il governo Conte rimarrà responsabile dell’emergenza pandemia, e lo sarà fin quando non sarà istituito un nuovo governo.

In diretta dal #Senato per le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull’attuale situazione politica https://t.co/G4RaBU9cbm — MoVimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) January 19, 2021

Potrebbero volerci mesi, e forse anche un anno o più: soprattutto in caso di elezioni. Quello che cambierà è all’arrivo di un nuovo – eventuale – presidente del consiglio. In quel caso alcune leggi potrebbero cambiare, ma è un qualcosa di prospettico e non immediato. Ecco perché l’attuale divisione dell’Italia in fasce non sarà toccata, nemmeno con il governo in crisi ed (eventualmente) dimissionario.