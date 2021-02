Mario Balotelli su tutte le furie dopo che Alda D’Eusanio non è stata esclusa dal GF VIP. Nel suo attacco su Twitter ne ha per tutti

Mario Balotelli è una furia sui social dopo la mancata esclusione di Alda D’Eusanio dal Grande Fratello Vip. La conduttrice nei giorni scorsi si era macchiata di aver pronunciato una frase dal contorno decisamente razzista e, come già avvenuto in altri reality show, è stata messa sul banco degli imputati rischiando di dover abbandonare la casa.

La decisione sarebbe dovuta arrivare nella puntata di ieri sera ed il calciatore, che aveva già commentato su Instagram la vicenda definendo la frase “peggiore di una bestemmia”, ha twittato intorno alle 23, orario in cui è andata in onda la votazione sulla D’Eusanio, affermando: “Oggi vedrò davvero il popolo italiano quanto è vicino a me, a noi e alla nostra storia”.

Alda D’Eusanio, nel frattempo, si è scusata in diretta tv davanti a tutti ed Alfonso Signorini ha deciso di affidare il verdetto al pubblico. La gente da casa ha votato per la permanenza nel programma della presentatrice. E Balotelli è esploso su Twitter.

Mario Balotelli si scaglia contro il GF VIP

Appreso il verdetto del pubblico, il calciatore ha vissuto la serata come un vero e proprio tradimento non solo del GF VIP, ma anche delle persone che seguono il programma. E non ha avuto freni nel pubblicare un secondo tweet decisamente velenoso e polemico: “GFVIP il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più dimostrazione di un ignoranza inaccettabile. L’Italia ragazzi come dico sempre è il paese più bello al mondo rovinato da pochi deficienti. Deluso e triste”.

#gfvip il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più dimostrazione di un ignoranza inaccettabile. L’Italia ragazzi come dico sempre è il paese più bello al mondo rovinato da pochi deficienti.Deluso e triste. — Mario Balotelli (@FinallyMario) February 1, 2021

Dunque Mario ha ritenuto inaccettabile la decisione degli autori, allargando il discorso anche al resto d’Italia. C’è da dire però che anche lui in questa edizione del Grande Fratello non era stato proprio impeccabile: durante una visita nella casa a suo fratello Enock, infatti, aveva pronunciato delle frasi decisamente sessiste all’indirizzo della sua ex Dayane Mello (Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, fa male’).