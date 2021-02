Aurelio De Laurentiis non ha preso bene l’articolo del quotidiano in cui si parla di una possibile cacciata di Giuntoli. Il tweet

Continua il momento no del Napoli. Non è stata sufficiente infatti la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia e la vittoria casalinga col Parma per far placare i malumori in seno alla società partenopea.

Al termine del match con gli emiliani infatti Gattuso ha lanciato accuse pesanti al suo presidente nelle interviste postpartita. Il tecnico non ha gradito la decisione dei dirigenti di portare avanti delle trattative per un suo possibile sostituto (si faceva il nome di Benitez) che sarebbe subentrato in caso di un’ulteriore sconfitta.

Oltre all’allenatore, sembra anche che ci siano dei contrasti tra De Laurentiis ed il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Il quotidiano La Repubblica ne ha parlato dettagliatamente in un articolo, scrivendo di come il produttore cinematografico sia vicino a mettere alla porta il suo diesse.

De Laurentiis smentisce: “Non ho messo alla porta Giuntoli”

Il patron del Napoli, però, forse stufo delle illazioni sul suo conto e sulla società partenopea, ha deciso di prendere l’iniziativa ed ha contestato pubblicamente il giornale nazionale. Sul suo profilo Twitter ufficiale De Laurentiis ha replicato così al quotidiano: “Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il direttore sportivo Cristiano Giuntoli”.

Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli (continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 2, 2021

La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 2, 2021

La querelle col giornale sta ovviamente facendo molto discutere sui social, con i tifosi napoletani che continuano nonostante tutto ad essere preoccupati. Oltre al mercato di gennaio caratterizzato da zero acquisti, la paura che la situazione possa degenerare con la squadra ancora in corsa su tre fronti è davvero tanta.