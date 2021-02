Un diamante rosa da ben 24 millioni di dollari, il piercing estremo del rapper americano Lil Uzi Vert: “La bellezza è dolore”, ha commentato

Una vera e propria follia, quella del rapper americano Lil Uzi Vert: il cantante si adopera in un piercing davvero estremo, ma non solo. Si pianta un enorme diamante rosa in fronte del valore di ben 24 milioni di euro. Sembra incredibile, ma è proprio così: oltre alla follia del piercing estremo (la pietra è enorme e conficcata nel mezzo della fronte) ciò che colpisce è il valore del gioiello. Secondo il rapper si tratta di una pietra del valore di ben 24 milioni di dollari. Diamante rosa di almeno 11 carati, come ha spiegato lo stesso Lil Uzi Vert.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marni Life( NO STYLIST)1600 (@liluzivert)

Lil Uzi Vert, il folle piercing estremo

L’enorme valore della pietra sarebbe, nonostante la cifra fuori parametro, nelle possibilità del cantante, che ha comunque ammesso di averlo iniziato a pagare a rate nel 2017. “Sapete, la bellezza è dolore”, ha scritto su Instagram l’estroso personaggio, mostrando l’impressionante piercing con un video che mostra la sua “impresa”.

Lil Uzi Vert ha pubblicato nel 2020 il suo secondo album, Eternal Atake. debuttando direttamente al primo posto della classifica Billboard 200. E’ difficile spiegare come il rapper, che da sempre sfoggia oggetti di lusso e preziosi, possa avere una simile disponibilità economica per una pietra da utilizzare come piercing. I fan restano interdetti, ma sono moltissimi i “like” alla sua stramba iniziativa.