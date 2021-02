Memo Remigi parla della storia d’amore con Barbara d’Urso avuta negli anni ’70: ci sono retroscena molto curiosi e interessanti

Il cantante Memo Remigi ha avuto una “love story” con Barbara d’Urso negli anni ’70. Una relazione passionale e molto chiacchierata già all’epoca. Spiccava, infatti, la loro notevole differenza di età: ben 19 anni, con Remigi molto più grande di una giovanissima (allora) Barbara, oggi super popolare conduttrice tv. E tra l’altro il buon Memo era sposato e con un figlio.

È stato lo stesso artista a pubblicare un memoria su questa vicenda sul settimanale “Di Più tv”, nel quale ha citato alcuni aneddoti rimasti inediti. Quella storia si interruppe, anche perché il cantante era legato a Lucia Russo, giornalista morta di recente per una malattia. Remigi si è sfogato, spiegando le ragioni di quel tradimento: “Nel mondo dello spettacolo non è facile resistere a certe tentazioni”, e ammesso che in oltre 50 anni di matrimonio è “scivolato” più di una volta.

La storia d’amore proibita tra Barbara d’Urso e Memo Remigi

E la più celebre scappatella è stata, appunto, con la bella Barbara d’Urso. Lei all’epoca aveva 20 anni, era appena arrivata da Napoli a Milano in cerca di successo. Remigi era quasi 40enne e già un cantante affermato. Alla faccia della sua “hit” “Innamorati a Milano”, dedicata alla moglie, ebbe una storia con la presentatrice: “Sì, ho tradito mia moglie, e lei mi ha cacciato di casa. Purtroppo le mie “scivolate” a volte finivano giornali”, ha raccontato l’artista.

“Lucia mi cacciò di casa a calci, e ha fatto bene. Io presi un bilocale in affitto dove andai a vivere con Barbara. Con lei mi sentivo anche un papà. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983“. La relazione tra Remigi e la d’Urso è durata quattro anni, poi il cantante riuscì a fare pace con la moglie e ricucire il rapporto.