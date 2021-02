Il cantautore Francesco Baccini si sfoga dopo l’apparizione al GF Vip: “Sgarbato io? Tirato dentro a un gossip con Maria Teresa Ruta inventato, una violenza”

Nell’ultima puntata del GF Vip, uno dei momenti clou è stato l’intervento di Francesco Baccini, arrivato fuori la casa del Grande Fratello per chiarire con Maria Teresa Ruta della loro presunta love story. Ne è uscito un momento tutto sommato divertente, con il cantautore che ha sminuito fortemente il racconto dell’ex presentatrice. Ma come sempre non sono mancate le critiche nei confronti di Baccini, accusato di essere stato sgarbato. Attacchi che hanno indotto l’artista a postare su Facebook il suo punto di vista.

GF Vip, Francesco Baccini duro: “Tirato in ballo in un gossip inventato”

Un messaggio che è stato successivamente ridotto e modificato, ma che in sostanza diceva: “Non sono stato sgarbato, ma una persona mi tira dentro una roba inventata con tutti che mi rompono le scatole e lo sgarbato sarei io? È stata una violenza, io non ne avevo mai fatto cenno con nessuno”. Successivamente, il simpatico cantautore ha un pochino corretto il tiro, “addolcendo” il post, anche se la sostanza non cambia. In realtà, durante l’apparizione al GF Vip sembrava divertito e la comparsata in uno show in prima serata molto seguito di certo non gli farà male, e che ha suscitato molti commenti social.

Il cantautore, infatti, si è un po’ allontanato dalle scene televisive, anche se prosegue la sua attività di musicista con diversi concerti. Il tema affrontato è quello di un presunto flirt con Maria Teresa Ruta, che lo ha tirato in ballo coinvolgendolo in un “imbarazzante” siparietto. In sostanza la cosa si è molto ridotta, con Baccini che ha smentito ogni riferimento a una storia tra i due.