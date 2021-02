Tutti i programmi tv di oggi 11 febbraio. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

Spesso e volentieri, soprattutto in questi ultimi mesi, ci siamo ritrovati a stare davanti alla tv quasi forzatamente. C’è chi era già abituato a rilassarsi davanti al “piccolo schermo” la sera, altri invece che preferivano decisamente uscire.

Visto che la situazione al momento è questa ed il coprifuoco persiste, soprattutto in previsione dei prossimi giorni che saranno freddissimi, vi lasciamo qui sotto una pratica guida ai migliori programmi tv di martedì 11 febbraio. Dovete solo scegliere se preferite un po’ di intrattenimento, un film o un programma sportivo.

Programmi tv 11 febbraio: intrattenimento e reality oggi

Se amate i reality o l’intrattenimento, stasera su Italia 1 è in programma la puntata settimanale de “La pupa e il secchione e viceversa” condotta da Andrea Pucci. Chissà se anche stasera ci sarà qualche coppia che scoppierà: nel gioco le litigate sono all’ordine del giorno, come quella tra Matteo e Hafdaui.

Su Rai 3 ci sarà lo show “Lui è peggio di me”, mentre se preferite l’approfondimento politico appuntamento su Rete 4 e su La 7, rispettivamente con “Dritto e Rovescio” e “Piazza Pulita”.

Film in tv oggi: grandi classici di azione e commedia

Se invece preferite un bel film o una serie tv, stasera su Rai 1 andrà in onda la tredicesima puntata della sesta stagione di “Che Dio ci aiuti”. Per le classiche pellicole avrete ampia scelta: si va dalla commedia romantica “Il diavolo veste Prada” a film di azione come “Il giustiziere della notte”. Ecco la lista completa dei film di stasera 11 febbraio.

Rai 2 21:20 Il giustiziere della notte

21:20 Il giustiziere della notte Rai Movie 21:10 The Sentinel

21:10 The Sentinel Canale 5 21:21 Il diavolo veste Prada

21:21 Il diavolo veste Prada Iris 21:00 The Peacemaker

21:00 The Peacemaker Italia 2 21:15 Animal – Il segreto della foresta

21:15 Animal – Il segreto della foresta La 5 21:10 Le pagine della nostra vita

21:10 Le pagine della nostra vita Cielo 21:20 Sniper: Forze speciali

21:20 Sniper: Forze speciali Rai Premium 21:20 Adidas Vs Puma

21:20 Adidas Vs Puma TV8 21:30 Escobar – Il fascino del male

21:30 Escobar – Il fascino del male TV2000 21:12 Lourdes

21:12 Lourdes NOVE 21:25 Fantozzi subisce ancora

21:25 Fantozzi subisce ancora Paramount 21:10 Ragione e sentimento

21:10 Ragione e sentimento Canale 20 Mediaset 21:04 L’uomo d’acciaio

21:04 L’uomo d’acciaio Cine 34 21:00 Di che segno sei

Programmi di oggi: lo sport in tv

Se invece non ce la fate a rinunciare ad un po’ di sport e soprattutto ad una partita di calcio, sappiate che stasera alle 19 ci sarà la finale del Mondiale per Club tra Bayern Monaco e i messicani del Tigres. Il match sarà in diretta su Canale 20 Mediaset.