Nella seconda puntata de ‘La pupa e il secchione e viceversa’ una litigata mette a rischio la coppia Hafdaui – Matteo.

Il gioco entra nel vivo. La seconda puntata del nuovo reality condotto dal comico Pucci , ‘La pupa e il secchione e viceversa’, mette subito a dura prova i concorrenti. Le prove alle quali sono chiamati i ragazzi tendono ad evidenziare le carenze giocando molto su i limiti delle due categorie rappresentate, i pupi/e e le secchione/i. La difficoltà maggiore è trovare un difficile punto di equilibrio che permetta alle coppie formate nella prima puntata di esprimersi al meglio.

Il pupo Matteo e la secchiona Hafdaui sembravano aver superato le difficoltà iniziai, quelle che impedivano alla secchiona di esprimere con leggerezza la sua femminilità e sensualità nelle prove ‘fisiche’. Dopo le prime prove della seconda puntata i due erano risultati i migliori e per premio dovevano decidere quale coppia penalizzare.

Litigata Matteo-Hafdaui, lei: “Io non sono la tua compagna”

Dalla differenza di vedute sulla coppia destinataria per loro volontà dell’handicap di 2 punti ne è scaturita una vera e propria tempesta.

Il pupo Matteo lamentava una mancanza di fiducia da parte della sua ‘compagna’ di gioco. Lei, la secchiona, al sentirsi chiamata ‘mia‘ dal palestrato, non ci ha più visto. La discussione fa alzare i toni e i due, dopo un lungo confronto, decidono di rimandare il discorso all’indomani. La frattura sembra irrimediabile, Sara sembra aver accusato l’accaduto e, proprio in conseguenza di alcune frasi, ha perso fiducia.”Un bicchiere quando si rompe rimane crepato anche se provi ad aggiustarlo“. Tutto questo perchè il suo pupo si è permesso di appellarla come ‘sua compagna’, ma non vi sembra un po troppo? Lo scopriremo nelle prossime puntate