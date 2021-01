La prima puntata de ‘la pupa e il secchione e viceversa’ è all’insegna delle coppie. Ecco come si sono formati i duetti. Se ne vedranno delle belle.

Inizio col botto per Pucci e co, il programma alla prima puntata in prima serata Italia 1, è entrato subito nel vivo. Dopo una breve presentazione dei ragazzi si passa subito alla scelta. Si perchè il format prevede una vera e propria presa di potere femminile. Sono le ragazze dunque chiamate a litigarsi i maschietti. Dopo una breve presentazione i secchioni erano oggetto di contesa tra le belle e con questo iter eccoci alle coppie:

Linda e Pisano

Jessica e De Santis

Laura e Marini

Hafdaui e Matteo

Gandini e Mattia

Orazi e Gianluca

Stephanie e Bartozzi

Miryea e Guidi

‘La pupa e il secchione e viceversa’, la prima sexy prova

Dopo la formazione delle coppie le pupe ed i secchioni cominciano a conoscersi sia in termini di coppia, sia individualmente. Dopo una lauta cena e l’assegnazione delle stanze, la notte è servita a trovare un po di intimità e complicità indispensabile per affrontare la prova che attende le coppie. La sexy car wash, una competizione in cui verranno valutate sia le abilità nel lavare l’autovettura sia la carica di sensualità che le coppie in gara sono chiamate ad esprimere.

Compito facilissimo anzi quasi spontaneo per le pupe e per i pupi, molto meno per i secchioni/e. La prova ha evidenziato i limiti più che pronosticabili dei maschietti ma le difficoltà maggiori le ha dovute affrontare Hafdaui, la secchione laureata in medicina. Già in camera, preparandosi per l’esterna, aveva dato segni di nervosismo. Sia prima, tranquillizzata da Pucci, che a fine prova è sembrata particolarmente scossa. (nel corso della puntata confesserà che parte del nervosismo era dipeso dall’esame per la specializzazione che avrebbe dovuto sostenere l’indomani) Il risultato è un bel 5 dai giudici della prova e l’ultimo posto nella classifica parziale. La coppia vincitrice con un bell’8 tondo e quella formata da Stephanie e Bartozzi che si piazzano al primo posto .