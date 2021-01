By

Scopriamo insieme quali sono i segni più fantasiosi di tutto lo zodiaco: sei un artista oppure una persona pratica e responsabile?

Chi sono i segni più artistici di tutto lo zodiaco?

Spesso e volentieri, a causa delle strade imprevedibili che prende la nostra vita è difficile sviluppare le nostre inclinazioni artistiche.

Non importa che lavoro tu stia facendo in questo preciso momento: il tuo segno zodiacale ci può dire se sei un artista mancato!

Ecco le prime cinque posizioni della classifica dei segni più artistici di tutto lo zodiaco: chi sa se le stelle vogliono che lasci il lavoro per fare il creativo?

Segni più fantasiosi dello zodiaco: ecco le prime cinque posizioni

A scuola ricevevi sempre lo stesso giudizio sulle pagelle: “Intelligente ma non si applica“.

La ribellione degli anni scolastici, però, ad un certo punto viene domata e tutti noi, chi più e chi meno, cerca di intraprendere un percorso di studi che lo porti verso un lavoro sicuro.

Inutile dire che magari ti rimane la voglia di scrivere o di disegnare, di strimpellare sulla tua chitarra o di comporre poesie!

Magari, una volta ogni tanto, prendi la penna od il plettro in mano e cerchi di dare seguito al tuo hobby.

Molto più spesso, però, la vita ti mette di fronte a problemi concreti e reali.

Devi studiare per un esame, oppure andare a lavoro tutte le mattine; bisogna mettere da parti i soldi per pagare le rate dell’affitto e fare la spesa tutti i giorni.

Non parliamo, poi, di come si complica la situazione se sei uno di quei segni che lavorano decisamente troppo!

Insomma, forse non hai avuto la possibilità di sviluppare il tuo lato artistico. Certo, questo potrebbe essere anche un vantaggio a seconda del tuo talento o meno.

Scopriamo insieme la classifica dei cinque segni più fantasiosi dello zodiaco, quelli che secondo le stelle dovrebbero veramente fare gli artisti!

Magari ti servirà come spunto per lasciare un lavoro grigio e darti al colorato mondo dell’arte: pronto a scoprire se sei un vero e proprio creativo?

Quinto posto: Toro

Ottime capacità manuali, senso artistico non indifferente ed una determinazione veramente senza pari.

Il Toro ha tutte le carte in regola per diventare un grande artista!

Per avere successo in questo ambito, infatti, bisogna essere anche estremamente sicuri di sé; per quanto il Toro a volte vacilli quando si parla della sua persona, una volta che ha prodotto qualcosa di artistico, invece, lo difenderebbe fino alla morte.

Di certo è consapevole del valore artistico delle sue creazioni e non ha paura di affrontare lo studio, anzi!

Entusiasta e sempre voglioso di imparare cose nuove, il Toro è un perfetto artista in fieri.

Insomma, se avevi qualche dubbio ora, invece, sai che cosa dovresti fare nella vita: l’artista!

Quarto posto: Leone

Nonostante facciano veramente di tutto per nascondere la loro indole artistica, i nati sotto il segno del Leone possono veramente stupire sotto questo punto di vista!

Attenti come sono a non far trapelare mai neanche un sentimento che sia fuori posto, i nati del Leone hanno, in realtà, una profonda sensibilità artistica.

Spesso, visto quanto sono orgogliosi, tendono ad evitare le carriere artistiche che presuppongono un giudizio piuttosto duro da parte degli altri.

In realtà, però, il Leone sarebbe veramente portato per tutti i lavori che prevedono una produzione artistica.

Insomma, se ci stai pensando da un po’, è giunta l’ora di provare a tirare fuori quel manoscritto o quel brano dal cassetto.

Il successo ti aspetta!

Terzo posto: Acquario

Testa fra le nuvole che si scontra, quasi sempre, con una grande pignoleria di cui, però, sono consapevoli solo loro.

I nati sotto il segno dell’Acquario sono decisamente persone particolari: chi meglio di loro è portato per una carriera artistica?

I nati sotto questo segno, infatti, adorano “pasticciare” con i materiali naturali e sono in grado di creare composizioni bellissime con pochissimo.

Se conosci un Acquario saprai anche che è letteralmente impossibile confezionare un pacco regalo senza che lui ci metta le mani sopra.

E per fortuna! Quando toccano carta e forbici gli Acquario diventano dei veri e propri artisti.

Se stai valutando questa carriera, ti consigliamo di prepararti a ricevere le critiche (cosa che non ti viene mai molto bene). Fidati, però: con il tuo talento ne vale davvero la pena!

Secondo posto: il Cancro

Talento grezzo, tanta pigrizia ed uno sterminato capitale artistico tra le mani: ecco il ritratto dei nati sotto il segno del Cancro!

Questo segno, infatti, compie un errore, un vizio di forma, basilare quando si tratta dei lavori artistici: pensa che non abbiano bisogno di pratica.

Se la prima volta che fa qualcosa non va bene, il Cancro lascerà immediatamente perdere.

Grande errore! I nati sotto questo segno sono particolarmente sensibili ed attenti ai sentimenti degli altri.

Nelle loro “opere” riescono a toccare corde universali ed individuare i punti più “scottanti” di ogni esperienza.

Insomma, potrebbero avere un grandissimo successo: se solo si impegnassero un po’ di più…

Primo posto fra i segni più fantasiosi dello zodiaco: il Sagittario

Se conoscete un Sagittario che fa un lavoro d’ufficio, sappiate che dovete assolutamente chiedergli di leggere le sue poesie!

Questo segno, infatti, nasconde una sensibilità veramente profonda che si sviluppa, quasi tutta, nella sua vita di tutti i giorni tramite gentilezza e bontà.

Il Sagittario, infatti, è una persona che dimentica tutti i torti e perdona facilmente gli altri; questo non vuol dire, però, che dimentica acriticamente quello che gli succede!

Magari non ha un quaderno delle poesie, questo no, però è veramente in grado di esprimere artisticamente tutto il dolore ed i sentimenti che prova.

Dipinge, canta, suona, scrive: insomma, c’è veramente poco che non sappia fare!

I suoi sentimenti, infatti, li esprime attraverso il mezzo artistico.

La cosa più divertente è che, spesso e volentieri, non è consapevole di quanto sia bravo o di quanto gli altri lo potrebbero considerare un grande artista!

Insomma, ha veramente e decisamente bisogno di una spinta: questo è il segnale che deve fare l’artista!