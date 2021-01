Scopriamo insieme chi è il secchione Andrea De Santis, tra i protagonisti più attesi per il debutto de ‘la pupa e il secchione e viceversa’, in onda questa sera.

Tra i protagonisti più attesi del debutto questa sera su Italia 1 dell’atteso programma ‘la pupa ed il secchione e viceversa’ è Andrea De Santis. Del tutto estraneo al mondo dello spettacolo, scopriamo qualcosa di più del secchione appassionato di storia in procinto ad entrare in villa e scoprire quale pupa la sorte gli regalerà come compagna dello show.

Andera De Santis, la scheda personale

Nome: Andrea De Santis

Età: 23 anni

Data di nascita: 2002

Segno zodiacale: sconosciuto

Professione: studioso

Luogo di nascita: Castrovillari (Cosenza)

Altezza: sconosciuta

Peso: sconosciuto

Tatuaggi: nessuno visibile

Social: account Instagram @andre_desantis

Passione: Treni e stazioni ferroviarie, la musica (suona la chitarra)

Non essendo un personaggio pubblico c’è molta curiosità nel scoprire durante il programma chi sia veramente Andrea De Santis. Il 23enne di origini calabresi, nato a Castrovilli provicia di Cosenza, è ‘dottore in storia’ (cosi’ si definisce nel suo profilo Instagram) ma la sua vera passione sono i treni e le stazioni ferroviarie, sulle quali ha addirittura discusso la sua tesi di Laurea (conseguita neanche a dirlo con il massimo dei voti e lode). I suoi hobbies sono la lettura, lo studio e l’approfondimento e ne consegue che i suoi luoghi preferiti siano musei e soprattutto biblioteche. E’ per questo che una delle sue aspirazioni sarebbe, oltre al sogno di insegnare, quello di fare il bibliotecario.

Andera De Santis, la sua vita privata

Andrea però non è il classico topo da biblioteca, anche se ama passare le sue giornate nel silenzio ed in compagnia dei libri. IL Secchione ha ammesso che sogna una vacanza, preferibilmente nella sua amata Calabria (lasciata da qualche anno per Firenze), tutta all’insegna del relax, sole mare e la compagnia di un buon libro. In realtà non sdegnerebbe anche la compagnia di una ragazza ma l’argomento sembra proprio quello che ha approfondito meno.

Le sue esperienze con il gentil sesso sono, per sua ammissione, tre e le relazioni sono durate tre mesi , complessivamente. Sicuramente il programma servirà a noi per conoscerlo meglio e a lui per approfondire la conoscenza del genere femminile. Le pupe lo aspettano.

Al suo ingresso Andrea ha dato subito un saggio della sua personalità ed invitato dal Pucci ha intonato le prime strofe della sua canzone dal titolo TAV, “una storia d’amore tra due persone che abitano lungo la TAV“.