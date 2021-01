Chi è Matteo Pisano? Il giovane “secchione” con un curriculum da record è pronto a farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo.

Matteo è uno dei secchioni che si appresta a conquistare il pubblico del piccolo schermo con la sua spiccata simpatia, cultura ed intelligenza partecipando all’ormai molto famoso programma de “La Pupa e il Secchione e viceversa”.

Il programma quest’anno vede al timone Andrea Pucci (che sostituisce Paolo Ruffini) assieme alla bellissima e tutto pepe Francesca Cipriani che molte volte abbiamo visto nei vari salotti televisivi della tv.

Matteo è pronto a dare tutto se stesso, ma noi sappiamo chi è? Cosa si sa su di lui? Soprattutto, siamo sicuri di non averlo visto già da qualche parte? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere!

Attualmente è un ricercatore che, tuttavia, ha deciso di sfoggiare le proprie conoscenze partecipando come secchione alla nuova edizione de La pupa e il secchione e Viceversa anche per mostrare e condividere la cultura.

Per Matteo, i muscoli e gli addominali scolpiti rappresentano l’ultimo dei suoi problemi o pensieri. Da amante dello studio e della cultura, è convinto che ogni fisico debba rispettare la vera personalità di ciascun individuo.

Matteo è uno dei concorrenti di cui abbiamo già sentito parlare in precedenza. Infatti la prima volta che è stato avvistato sul piccolo schermo era a la Corrida dove si era esibito con un monologo.

Il suo balletto sensuale durante il corso del primo appuntamento ha “ammaliato” tutti ( a modo suo) derivandone una scena molto simpatica e che subito si è diffusa sul web. E’ nata una nuova stella dell’intrattenimento televisivo?

Fatto sta che sicuramente ne vedremo delle belle con lui. Intanto la sua interpretazione di Katuxa Close ha fatto ridere tutti quanti.

Do you remember Katuxa Close? This is her now… Feel old yet? #LaPupaeilSecchione pic.twitter.com/c4aczp9wuu

— Mediaset Play (@MediasetPlay) January 21, 2021