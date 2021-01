Scopriamo insieme quali sono i segni zodiacali che scappano dalle relazioni: ecco il motivo per il quale la tua cotta non ti dà retta!

Tutti noi, chi più e chi meno, veniamo influenzati dal nostro segno zodiacale soprattutto quando si parla d’amore. Oggi cerchiamo di scoprire quali sono i segni zodiacali che proprio non riescono ad avere una relazione sentimentale. Ci sono quattro segni su tutti che, infatti, rifuggono completamente le relazioni e faticano molto a “sistemarsi”. Scopriamo insieme quali sono!

Segni zodiacali che scappano dalle relazioni: ecco quali sono

Ti è mai capitato di incontrare qualcuno che, nonostante tutti i tuoi sforzi ed il reciproco interesse, non voleva avere una relazione con te? Bene, tra i tanti motivi ci potrebbe essere anche che il suo segno zodiacale è uno di quelli che rifuggono le storie d’amore.

Sei curioso di sapere quali sono? Dopotutto ti abbiamo già parlato delle coppie peggiori dello zodiaco secondo il tuo segno (ed anche delle migliori): adesso dobbiamo solo scoprire se il segno che ti interessa vuole stare con te!

Leggiamo insieme quali sono i quattro segni che preferirebbero una lunga tortura cinese piuttosto che iniziare una relazione (e cerchiamo di capire anche i motivi).

Pronto a scoprire se tra di loro c’è la persona che ti piace oppure… il tuo segno?

Acquario

Un passo alla volta, una piccola delusione dopo l’altra ed in silenzio: ecco come i nati sotto il segno dell’Acquario si aprono la via verso la fuga!

Questo segno, infatti, ha una grande capacità di sopportazione ma le relazioni sentimentali lo mettono veramente in difficoltà.

Consapevole che il suo carattere può essere molto “difficile”, l’Acquario cerca di tenere duro e stringere i denti.

Tutti i piccoli problemi, però, iniziano presto a corrodere la sua forza di volontà: in pochissimo tempo, quindi, inizierà ad allontanarsi.

Quando inizia una relazione, quindi, l’Acquario ha già un piede fuori dalla porta!

Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete sono uno dei segni più romantici che abbiamo in questa classifica: eppure fuggono dalle relazioni a gambe levate!

Il motivo è che, spesso e volentieri, dopo una ricerca ossessiva della relazione “perfetta” e dell’amore giusto, l’Ariete inizia a sperimentare la pressione delle sue stesse aspettative.

Dopo poco dall’inizio della relazione, quindi, l’Ariete inizia a mostrare segnali di nervosismo ed il suo atteggiamento diventa veramente inspiegabile.

Bugie, tradimenti, scappatelle: tutto si capovolge e la vita dell’Ariete (e di chi gli sta intorno) diventa veramente assurda!

Sagittario: secondo posto

Anche se è uno dei segni più buoni, dolci e gentili di tutto lo zodiaco, è veramente difficile avere una relazione con un Sagittario!

Il motivo per il quale scappano dalle relazioni, però, è strettamente legato al loro carattere.

Spesso e volentieri, infatti, gli altri si approfittano dei Sagittario tanto che loro, spesso, finiscono per fantasticare sulla fine della relazione.

Quando hanno a che fare con persone che non apprezzano le loro caratteristiche e traggono vantaggio dal loro carattere decisamente comprensivo, i Sagittario iniziano a sognare la solitudine.

Sono un segno particolare che mette al primo posto la tranquillità degli altri ma ha anche una grande forza di volontà.

Insomma, quando le complicazioni si fanno troppe sappiate che il Sagittario pensa solo ad andarsene!

Gemelli: al primo posto nella classifica dei segni che scappano dalle relazioni

Vuoi stare con una persona nata sotto il segno dei Gemelli? Bene, ti aspetta un vero e proprio percorso sulle montagne russe e ti consigliamo di armarti di pazienza! I nati sotto questo segno, infatti, tendono a cambiare idea ogni cinque minuti, senza contare poi tutte le “situazioni” che lasciano indefinite per giorni o mesi.

Insomma, cercare di avere una relazione stabile, precisa e definita con loro è veramente impossibile!

I primi a soffrire di questa situazione sono proprio loro ma solo quando si fermano a riflettere un attimo sulla direzione che vogliono prendere nella vita.

Purtroppo i Gemelli non sanno veramente mai cosa vogliono: non è una sorpresa, quindi, che fuggano a gambe levate dalla possibilità e dalla relazione!