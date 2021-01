Ci sarebbe già la firma del nuovo allenatore della Roma: Allegri sarebbe pronto a prendere il posto di Paulo Fonseca nella prossima stagione

La notizia viene sussurrata da giorni e sta trovando sempre maggiori conferme. Per ora sono solo voci, ma sembra proprio che il prossimo allenatore della Roma sarà l’ex Juventus Max Allegri. Il tecnico livornese avrebbe già un accordo, sancito con tanto di precontratto, per allenare i giallorossi nella prossima stagione. Le voci circolano da qualche giorno, e sono state ribadite con forza da Radio Radio, emittente molto informata sulle vicende della squadra giallorossa.

Allegri, che si libererà contrattualmente dalla Juventus a giugno 2021, dovrebbe diventare il nuovo tecnico dei giallorossi. Prenderà il posto di Paulo Fonseca, la cui esperienza nella Capitale sembra volgere al termine. Ad oggi, non sembra ci siano le condizioni per un subentro in corsa, ma questa ipotesi non si può escludere se il rendimento della squadra dovesse ancora preoccupare.

Allegri alla Roma: ci sarebbe già un precontratto. Le cifre

Allegri, del resto, preferirebbe prendere in mano la squadra direttamente per la prossima stagione. Ci sarebbe un precontratto già firmato, una prassi in questi casi, e l’allenatore toscano avrebbe imposto come unico requisito necessario la partecipazione della squadra alla prossima Champions League. Toccherà a Fonseca, quindi, centrare l’obiettivo. Ancora sotto contratto con la Juventus, Max Allegri ha un mega ingaggio da ben 7.5 milioni a stagione.

Alla Roma dovrebbe guadagnarne di meno, tra i 4.5 e i 5. Comunque uno stipendio importante e sicuramente superiore a quello dell’attuale tecnico. Anche per questo, forse, il club giallorosso si libererebbe volentieri di Edin Dzeko: l’attaccante bosniaco ha uno stipendio pesantissimo. Liberarsene consentirebbe di accogliere più facilmente Max Allegri senza pesare ulteriormente sulle casse societarie.