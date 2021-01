Fedez è stato chiamato in tribunale per una causa di diffamazione che lo vede imputato, ma non si è presentato all’udienza perché “impegnato per Sanremo”

Si è svolta a Livorno l’udienza in tribunale che vede imputato Federico Lucia, meglio conosciuto come Fedez. Il rapper e star dei social è accusato di diffamazione nei confronti della giornalista Chiara Giannini, all’epoca collaboratrice di “Libero”.

Le presunte offese arrivarono nei confronti della donna via social. La giornalista era assistita dall’avvocato Muriel Petrucci, che ha sostituito Valentina Tognocchi. E’ stato il legale a spiegare che il rapper ha invocato il legittimo impedimento.

Fedez attacca una giornalista e viene portato in tribunale, ma non si presenta

Il giudice ha rinviato la prossima udienza al prossimo 13 luglio alle ore 14. Fedez non si è presentato in aula, ma ha comunque chiesto di essere sentito. La sua assenza è stata motivata da “ragioni lavorative”. Secondo l’avvocato Petrucci, l’artista sarebbe “impegnato a preparare Sanremo”, il Festival che si svolgerà dal 2 al 6 marzo, che lo vedrà sul palco con Francesca Michielin.

Il rapper è accusato di diffamazione nei confronti della Giannini per alcune frasi scritte su Instagram. Il cantante avrebbe definito la giornalista “giornalaia“, appellando giudizi del tipo “Giornalista di Libero dall’inviato di guerra ai finti scoop da Novella 2000 su di me. Brutta fine eh?”. L’astio di Fedez sarebbe generato da un articolo scritto dalla cronista, che secondo il cantante sarebbe completamente inventato.